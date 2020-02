Veja Essa: Paulo Guedes, Rodrigo Bocardi Juliana Paes

“Não tem negócio de câmbio a 1,80. Todo mundo indo para a Disneylândia, empregada doméstica indo para a Disneylândia, uma festa danada. Pera aí.”

PAULO GUEDES, ministro da Economia. Pera aí

“Teve esses probleminhas.”

ABRAHAM WEINTRAUB, ministro da Educação, fazendo de conta que as falhas na correção do Enem não afetaram milhões de estudantes e atribuindo a grita que se seguiu a uma campanha para “gerar terror e desmobilizar a sociedade”

“Estamos falando em vão, com formas discursivas a que amplos setores da sociedade não prestam mais atenção.”

TARSO GENRO, ex-dirigente petista, criticando a esquerda em geral por estar desligada do que acontece ao seu redor

“Ela sabia do caixa paralelo, sabia que meus gastos eram incompatíveis com minha receita formal.”

SÉRGIO CABRAL, ex-governador condenado a mais de 100 anos de prisão por corrupção, deixando, enfim, de negar o óbvio: que sua mulher, Adriana Ancelmo, tinha pleno conhecimento das falcatruas

“Sentimos neste momento violentas forças centrífugas em ação na nossa sociedade e no nosso partido.”

ANNEGRETE KRAMP-KARRENBAUER, dirigente da União Democrata Cristã (CDU), da Alemanha, ao renunciar à liderança por não conseguir controlar a ala mais conservadora do partido. Com isso, deixou sem sucessor o cargo de chanceler, do qual Angela Merkel vai se afastar no ano que vem

“É a típica situação em que a assustadora vigilância comercial no setor privado deságua diretamente no governo.”

ALAN BUTLER, conselheiro do Centro de Informação sobre Privacidade Eletrônica, reagindo à notícia de que o ICE, órgão que caça e deporta imigrantes ilegais nos Estados Unidos, está comprando acesso a serviços de localização de celular

“Os Estados Unidos são muito sem educação.”

RODRIGO DUTERTE, presidente pouco polido das Filipinas, que entrou em rota de colisão com Donald Trump e resolveu romper o acordo militar entre os dois países, em vigor desde 1999

Governos estrangeiros pagavam muito dinheiro aos Estados Unidos e à Alemanha pelo privilégio de ter suas comunicações mais secretas lidas por pelo menos dois países.”

RELATÓRIO DA CIA, a agência de inteligência americana, ao revelar que até 2018 ela, em sociedade com o serviço secreto alemão, foi dona da Crypto AG, a principal fabricante mundial de aparelhos de criptografia

“O Leonel vai pegar bolinha de tênis lá no Pinheiros?”

RODRIGO BOCARDI, apresentador do Bom Dia São Paulo, confundindo um atleta do polo aquático do clube com os gandulas que atuam nas quadras

“Essa barriga é de comida e talvez cocô, te falo em meia hora.”

TATA WERNECK, atriz, em resposta a uma postagem sobre sua forma física que perguntava se ela estava grávida de novo. Tata também disse ter “direito a uma barriga imensa” três meses depois de dar à luz a filha Clara

“Quem liga para a queda da ponte? Chega desse assunto.”

OLIVIERO TOSCANI, fotógrafo cujo nome está ligado ao da Benetton, marca para a qual trabalhava havia décadas, e que tem participação na construtora de uma ponte que caiu em Gênova dois anos atrás, matando 43 pessoas. Ele foi demitido

“Vou lá ver se alguém quer me convidar para aquele surubão.”

JULIANA PAES, atriz, informando que vai passar o Carnaval com a família em Fernando de Noronha e aproveitando para fazer piada com as supostas orgias que ocorrem na ilha

Publicado em VEJA de 19 de fevereiro de 2020, edição nº 2674