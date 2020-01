Veja Essa: Eduardo Bolsonaro, Ana Maria Braga e Donald Trump

“Isso vai permitir que a população tenha mais acesso a armas. Hoje em dia esse mercado é elitista por causa do preço.”

EDUARDO BOLSONARO, deputado federal (sem partido-SP), antecipando sua pauta em 2020: abrir o mercado brasileiro a fabricantes estrangeiros de armamentos (leia mais a respeito da venda de armas no Brasil)

“O garoto lá (…) é um jovem bem-intencionado.”

JAIR BOLSONARO, presidente, referindo-se a Gustavo Montezano, presidente do BNDES, que apura suspeita de superfaturamento em uma auditoria do banco

“Carlos hipnotiza. Atrai a atenção. Fascina.”

LETÍCIA DORNELLES, presidente da Casa de Rui Barbosa, encontrando virtudes insólitas no desequilibrado filho número 2 de Jair Bolsonaro

“Acredito que ele esqueceu a ética e a moral que caracterizam as Forças Armadas quando saiu do Corpo de Fuzileiros Navais.”

HAMILTON MOURÃO, vice-presidente, puxando a orelha do governador fluminense Wilson Witzel, que postou o áudio de uma conversa dele com o general na condição de presidente em exercício. Witzel acusou o golpe: “Se ele ficou entristecido, sou humilde e peço desculpas”

“Infelizmente eu fui diagnosticada com outro câncer no pulmão. (…) É mais agressivo e não é passível de cirurgia ou radioterapia.”

ANA MARIA BRAGA, apresentadora, falando abertamente — como sempre — de seus problemas de saúde

“Boy novo? Minha avó.”

ALICE WEGMANN, atriz, em diálogo no Instagram com fã que comentou a foto de sua mão entrelaçada com outra

“Não jogo o jogo, não sei jogar e nem quero.”

HUMBERTO CARRÃO, ator, que declara fugir do esquema das celebridades

“Se acontecer um ataque catastrófico nos Estados Unidos e eu descobrir que você sabia (…), vou cortar a garganta do seu filho.”

JAMES MITCHELL, psicólogo da CIA, relatando ameaça que fez a Khalid Sheikh Mohammed, planejador confesso da derrubada do World Trade Center, ocorrida em 2001. Mitchell é um dos autores do programa de interrogatórios brutais empreendido pela agência após o ataque terrorista

“Você receberá tremendo apoio de seus vizinhos.”

DONALD TRUMP, presidente dos Estados Unidos, antevendo um futuro róseo para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ao anunciar um plano de paz para o Oriente Médio. A proposta foi rejeitada pelos palestinos e não recebeu endosso de nenhum país árabe

“Quando achamos que tudo está sólido, aparece um buraco enorme na parede.”

JACK NICHOLSON, ator, em homenagem ao amigo Kobe Bryant, astro do basquete morto em acidente de helicóptero

“É uma catástrofe. Este país acabou.”

HUGH GRANT, ator e fervoroso defensor da permanência do Reino Unido na União Europeia, avaliando a iminência do Brexit

“Um número significativo de poloneses se omitiu ou mesmo ajudou no assassinato de judeus.”

REUVEN RIVLIN, presidente de Israel, discursando na Polônia no aniversário de 75 anos da liberação do campo de concentração de Auschwitz. O governo polonês empreende uma campanha para colocar o país como vítima do nazismo

Publicado em VEJA de 5 de fevereiro de 2020, edição nº 2672