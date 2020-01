Veja Essa: Donald Trump, Lima Duarte e Paulo Guedes

“É hora de otimismo. Hora de rejeitar os eternos profetas da desgraça e suas previsões do apocalipse. Jamais deixaremos que os socialistas radicais destruam nossa economia.”

DONALD TRUMP, presidente dos Estados Unidos, aproveitando o microfone do Fórum Econômico Mundial de Davos para cutucar sua nêmesis ambientalista, Greta Thunberg, de 17 anos

“Perfeito para o Brasil de hoje: Sinhozinho Malta na Presidência e Viúva Porcina na Cultura.”

LIMA DUARTE, ator, citando seu personagem e o de Regina Duarte — convidada para a Secretaria da Cultura — na novela Roque Santeiro. Na comparação com o presidente, fez uma ressalva: “É um Sinhozinho, modéstia à parte, sem o charme do próprio” (veja a reportagem)

“Jornalismo não é crime.”

RODRIGO MAIA, presidente da Câmara (DEM-RJ), reagindo à denúncia do Ministério Público contra Glenn Greenwald, fundador do site noticioso The Intercept, que divulgou os vazamentos de conversas dos procuradores da Lava-Jato

“Destroem porque estão com fome.”

PAULO GUEDES, ministro da Economia, condenando a pobreza pela destruição do meio ambiente em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos. Pegou mal

“Estamos estatizando os homicídios.”

LUIZ EDUARDO SOARES, antropólogo, sobre as quase 1 700 mortes em operações policiais no Rio de Janeiro em 2019 com o beneplácito do governo estadual

“Acredito em príncipe encantado.”

DAMARES ALVES, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que, aos 55 anos, anunciou que está à procura do seu

“Tem dias que minha mulher gosta de mim.”

BERNIE SANDERS, senador e candidato à Presidência dos Estados Unidos, respondendo com uma piadinha ao comentário de Hillary Clinton (para quem perdeu a indicação democrata em 2016) de que, no Congresso, “ninguém gosta dele”

“Aviso a quem nos vê como a lata de lixo do mundo: nem pensar.”

YEO BEE YIN, ministra do Meio Ambiente da Malásia, que mandou de volta 150 contêineres de resíduos plásticos despachados para lá por uma dezena de países

“Enfiei a cabeça dele na neve, fechei o focinho com as mãos e o sufoquei com o peso do meu corpo.”

IAN O’REILLY, pai de um menino de 2 anos atacado por um coiote em New Hampshire, nos Estados Unidos, explicando como matou o animal

“Foi uma porta só. Eu não fiquei parada naquele lugar.”

JULIANA ALVES, atriz, lembrando que começou a ficar famosa ao participar do Big Brother Brasil 2003

“Há algo institucionalmente racista em forçar diversidade dessa forma.”

LAURENCE FOX, ator inglês, criticando o filme 1917 por mostrar batalhas com a participação de soldados sikhs (seita religiosa indiana), que de fato lutaram na I Guerra, mas “jamais estariam lado a lado com os britânicos” (leia mais sobre o filme)

“Este é um dia vital para a história da República. Vamos descobrir se descumprir a lei é ilegal.”

STEPHEN COLBERT, comediante e apresentador americano, fazendo graça com o início do julgamento do impeachment de Donald Trump no Senado

“Quero (…) me prestar uma homenagem, um tanto exibicionista até, da mulher que o tempo me transformou.”

CAROLINA FERRAZ, atriz em excepcional forma, explicando por que decidiu posar nua aos 52 anos

Publicado em VEJA de 29 de janeiro de 2020, edição nº 2671