Veja Essa: Greta Thunberg, Bolsonaro e Elon Musk

“Pirralha.”

GRETA THUNBERG, ativista ambiental sueca de 16 anos, adicionando à sua “bio” no Twitter o termo usado por Jair Bolsonaro para descrevê-la. No dia seguinte, a pirralha apareceu como Pessoa do Ano na capa da Time

“Quero continuar presidente. Não dá para dar um golpe, não?”

JAIR BOLSONARO, mandatário piadista, ao passar o comando do Mercosul ao paraguaio Mario Abdo Benítez

“É um serpentário. Quanto mais próximo do presidente, mais você é alvo.”

LUIZ EDUARDO RAMOS, general que comanda a Secretaria de Governo, sobre a ciumeira por ser amigo de Bolsonaro há mais de quarenta anos

“As plantações de maconha são reflexo de um consumo desenfreado nas universidades.”

ABRAHAM WEINTRAUB, ministro da Educação em cruzada pessoal contra os reitores das federais. O alvo agora é a leniência deles diante do supostamente vasto cultivo de Cannabis nos seus domínios

“Essa companhia é só pepino.”

EURICO TELES, presidente da Oi, cuja sede foi alvo de operação da Polícia Federal que investiga repasses suspeitos ao filho do ex-presidente Lula. Teles anunciou que vai deixar o cargo no fim de janeiro

“Foi um tropeção.”

ANTONIO BERNARDO, joalheiro, sobre o envolvimento de sua rede de joalherias no esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral. Ele fez delação premiada, pagou multa de 10 milhões de reais e cumpre serviço comunitário

“A Gâmbia apresentou um retrato incompleto e equivocado da real situação.”

AUNG SAN SUU KYI, mandachuva de Mianmar, país budista que está sendo julgado no Tribunal de Haia pela acusação (apresentada pela Gâmbia) de genocídio da minoria muçulmana rohingya. Nobel da Paz de 1991, ela hoje personifica um governo que assistiu sem reagir a massacres, estupros e à expulsão de 1 milhão de pessoas

“Minha fé na humanidade foi restaurada.”

ELON MUSK, dono da Tesla e criador de caso, ao ser absolvido no processo de difamação movido por um explorador de cavernas britânico que ajudou no resgate dos meninos tailandeses, a quem chamou de “cara pedo” (de pedófilo). O juiz aceitou o argumento de que havia sido uma brincadeira boba

“É muito delicado fazer mocinhas de novela porque geralmente elas são idiotas.”

GIOVANNA ANTONELLI, atriz de várias mocinhas no currículo

“Artista faminto. (…) Adoro o trabalho de Maurizio Cattelan e adorei sua instalação. Achei deliciosa.”

DAVID DATUNA, artista plástico, em post no Instagram depois de descascar e comer uma banana colada a uma tela por fita adesiva, controversa obra de arte vendida por 120 000 dólares na Art Basel Miami Beach

“Quem gosta da Nairóbi vai sofrer.”

ALBA FLORES, atriz espanhola, em quase spoiler da quarta temporada da série La Casa de Papel. No fim da terceira, sua personagem leva um tiro

“Foi um lapso da minha parte. Mas não aconteceu nada entre nós.”

JUSTIN TIMBERLAKE, ator, casado com a estonteante Jessica Biel, no comunicado à imprensa em que tentou passar uma borracha em fotos comprometedoras com outra atriz, Alisha Wainwright

“O verdadeiro Ronaldo é o brasileiro.”

ZLATAN IBRAHIMOVIC, atacante sueco, lançando mão do nome do “Fenômeno” brasileiro para alfinetar Cristiano Ronaldo

“A família brasileira, papai e mamãe, todo mundo pode assistir.”

CRISTIANNE FRIDMAN, autora de Amor sem Igual, nova novela da Record que, mesmo tendo um núcleo formado por garotas de programa e clube privê, não mostrará cenas de sexo

Publicado em VEJA de 18 de dezembro de 2019, edição nº 2665