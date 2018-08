Os motivos são pessoais; diria ‘o cansaço da longa viagem’. JOSÉ MUJICA, ex-presidente do Uruguai e atual senador, em carta de renúncia ao mandato. Aos 83 anos, ele já havia antecipado em entrevista recente que queria “tirar uma licença antes de morrer”

Ser uma mulher bonita é bom. Não vou fazer a humilde aqui. MARTA SUPLICY, senadora, em rasgo de sinceridade facilitado, certamente, pelo anúncio de que está abandonando a carreira política

Da mesma forma que têm aulas de cuidados com a saúde e de direção (aprender a dirigir integra o currículo do ensino médio de parte das escolas americanas), os alunos precisam praticar técnicas para controlar sangramentos usando as mãos, bandagens e torniquetes. DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA INTERNA DOS ESTADOS UNIDOS, ao anunciar recursos para um “programa de treinamento de traumas em idade escolar”, que tem como objetivo ensinar os estudantes a reagir em caso de massacre

Fui me dando conta de que Donald Trump é racista, preconceituoso e misógino. OMAROSA MANIGAULT NEWMAN, que ficou famosa no programa 'O Aprendiz', de Trump, foi levada por ele para a Casa Branca e, demitida, está lançando um livro-revelação sobre o ex-chefe. Ele reagiu à sua moda: em uma série de posts no Twitter, chamou-a de “cachorra” para baixo

Não se trata mais de um alarme disparando. Já está acontecendo a milhões de pessoas no mundo inteiro. CYNTHIA ROSENZWEIG, chefe de um grupo de estudos do clima ligado à Nasa, sobre os efeitos danosos do aquecimento global na vida do planeta

Quando você educa com dinheiro, quando você tem um patrimônio tão grande, vou dizer pro meu filho que vou comprar um Fusca para ele? EIKE BATISTA, empresário que já foi bilionário, questionando a forma como criou os filhos e reconhecendo que “devia ter falado mais não”

Se é sustentável, pode caçar. KRISTJÁN LOFTSSON, empresário da Islândia, dono da última empresa do mundo a matar baleias para fins comerciais

Não sou aquele pai gordo e esquisito que mora em uma cabana no México e só come no McDonald’s. THOMAS MARKLE, o pai-problema de Meghan, a duquesa de Sussex, em mais uma daquelas entrevistas, desta vez para desfazer mitos sobre sua pessoa

“Concordo total com vocês, mas pessoal de comunicação, sabem como é? Acham ou têm certeza de que sabem tudo. KÁTIA ABREU, candidata a vice de Ciro Gomes, reconhecendo o excesso de Photoshop na foto de campanha, que lhe rendeu acusações bem-humoradas de “falsidade ideológica”

Gente, o sapato é muito alto e passei muito tempo grávida andando de chinelo. Aí já viu, né? IVETE SANGALO, cantora, explicando o jeito meio desengonçado de caminhar, comentadíssimo nas redes sociais, no programa 'The Voice'

Todos querem virar um Moro, ganhar um minuto de celebridade. Não precisamos de corregedores, mas de psiquiatras. É um problema sério. Os estrupícios se juntam e produzem uma tragédia. GILMAR MENDES, ministro do STF, criticando a forma como são conduzidas as operações policiais

Minha mãe chegava em casa e eu estava de braço roxo, testa roxa e dava respostas idiotas, dizia que tinha batido no armário. Teve um momento em que não suportei mais e consegui fugir. GRETCHEN, cantora, revelando ter sofrido agressões de um de seus dezessete maridos, sem identificar qual deles

Pediu ainda dieta especial, remédio diferente, tudo diferente. Desci, me apresentei, e ele veio com um ‘somos colegas’. Respondi: ‘Não sou sua colega (…). As regras são essas, e o senhor não acha nada. Não venha querer discutir sua quinoa aqui’. TATIANA SALES, diretora do centro hospitalar do sistema penitenciário de São Paulo, contando seu primeiro contato com o ex-médico Roger Abdelmassih, condenado por estupro de pacientes e internado várias vezes para tratamento de saúde

Publicado em VEJA de 22 de agosto de 2018, edição nº 2596