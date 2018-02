Se alguém imaginou que estou saindo de cena, errou na mosca.

O mercado quer um candidato de direita, não de centro. Flávio Rocha, dono da Riachuelo, em 'O Estado de S. Paulo'. Rocha é candidato a candidato de direita para a disputa presidencial de 2018

Rico no Brasil não paga imposto. Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central, no 'Valor Econômico'

Aqui não tem amador. Moreira Franco, ministro da Secretaria-Geral e ex-governador do Rio, ao tratar, na 'Folha de S.Paulo', da intervenção profissional

As pessoas que me conhecem, as pessoas que me apoiam sabem da controvérsia que a empresa Globo tem contra os evangélicos. Marcelo Crivella, prefeito do Rio, evangélico, alheio ao fato de vivermos num Estado laico, tentando pôr na imprensa a culpa por seus erros e dificuldades. Crivella estava na Europa durante o Carnaval, longe dos estragos provocados por um temporal na Quarta-Feira de Cinzas. Ele atacou a Globo no programa 'Fala Que Eu Te Escuto', da Record TV, de propriedade do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal

Sigo agora pronta para restabelecer e esclarecer todas as questões que foram levantadas a meu respeito, sem que eu tivesse direito ao devido contraditório, com a mesma amplitude, virulência e machismo com que muitas vezes fui atacada. Cristiane Brasil, a ex-quase futura ministra do Trabalho, que agora parece ter aderido ao movimento feminista #metoo

Na Venezuela, precisamos de uma ingerência humanitária urgente. Antonio Ledezma, ex-prefeito de Caracas e um dos nomes de peso da oposição a Nicolás Maduro, em 'O Estado de S. Paulo'

Terroristas têm consciência. Cometeram algo inescusável, mas são seres humanos, e eu tinha de retratá-los como tal. José Padilha, cineasta, ao comentar seu mais recente filme, '7 Dias em Entebbe', sobre o sequestro de um avião por extremistas pró-Palestina nos anos 70

Acho que a aproximação é a grande arma para tudo o que a gente vive hoje, seja para as brigas políticas, seja sobre questões raciais. Lázaro Ramos, em 'O Estado de S. Paulo'

Não faz isso. Do mesmo lugar que vocês vieram, eu vim. A Jojo Todynho e o Nego do Borel vieram também e não saíam pegando nada de ninguém. Quem não teve as mesmas oportunidades tem de ralar mais. Anitta, durante apresentação do Bloco das Poderosas no Rio, ao flagrar, no meio da multidão, um roubo de celular

Publicado em VEJA de 28 de fevereiro de 2018, edição nº 2571