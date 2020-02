SobeDesce: de Novak Djokovic a Flávio Bolsonaro

SOBE

Novak Djokovic

Com o título do Aberto da Austrália (o oitavo de sua carreira), o sérvio retomou a liderança do ranking profissional do tênis.

Bradesco

Na última quarta, 5, divulgou o balanço de 2019: lucro líquido de 25,9 bilhões de reais, 20% mais que o resultado do ano anterior.

Uber

Segundo o TST, dirigir um carro da empresa de aplicativo de transporte não configura vínculo empregatício. A decisão coloca o Brasil nos modernos rumos globais do pró-empreendedorismo e a favor da economia compartilhada.

DESCE

Flávio Bolsonaro

A Justiça do Rio manteve a ordem de quebra de sigilo bancário do senador, que é investigado pelo Ministério Público pela prática da “rachadinha”.

Carne vermelha

Novo estudo americano mostrou que consumir o produto mais de duas vezes por semana pode causar doenças cardíacas.

Fábio Luís Lula da Silva

Apareceu mais um rolo do filho do ex-presidente: em operação recente, a PF encontrou documento no qual a Oi cobra dívida de 6,8 milhões de reais da Gamercorp, empresa que tem a participação de Lulinha, referente a um empréstimo vencido.

Publicado em VEJA de 12 de fevereiro de 2020, edição nº 2673