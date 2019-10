SobeDesce: de Cristiano Ronaldo a Olavo de Carvalho

Sobe

Cristiano Ronaldo

O craque português consolidou-se como um dos maiores artilheiros de todos os tempos ao anotar, pela seleção de seu país, o 700º gol da carreira em uma partida contra a Ucrânia no último dia 14.

Eduardo Paes

De acordo com levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado no dia 16, o político do DEM, virtual candidato à prefeitura do Rio em 2020, lidera a corrida para o cargo com 27,3% das intenções de voto, à frente de Martha Rocha (PDT) e de Marcelo Freixo (PSOL).

Irmão do Jorel

O desenho brasileiro, que está na quarta temporada no canal Cartoon Network, foi um dos indicados ao troféu de melhor animação infantil do ano pelo Emmy Kids. A premiação acontecerá em 31 de março de 2020, na cidade de Cannes, na França.

Desce

Olavo de Carvalho

Na esteira das declarações de radicais de direita de apoio a um novo AI-5, o guru ideológico do governo deu força a quem sente saudade da ditadura. Segundo ele, o Brasil só tem uma salvação: “A união indissolúvel do povo, presidente e Forças Armadas”.

Correios

A empresa aumentou em 6,34% o preço de seus serviços de encomendas Sedex e PAC, mais que o dobro da inflação dos últimos doze meses.

Krasimir Balakov

O técnico da seleção de futebol da Bulgária minimizou os atos de racismo protagonizados por torcedores do país durante goleada da Inglaterra, em Sófia, na última segunda, 14.

Publicado em VEJA de 23 de outubro de 2019, edição nº 2657