SobeDesce: de Camila Pitanga a Minha Casa Minha Vida

SOBE

Gabigol

No último dia 10, o atacante do Flamengo chegou à marca de 21 gols no Campeonato Brasileiro, igualando um recorde de 37 anos que pertencia a Zico, o maior ídolo da história do rubro-negro carioca.

Bom-senso nas redes

Foram apagadas na terça-feira 12 as contas do Facebook, Twitter e Instagram do vereador carioca Carlos Bolsonaro. Com isso, a internet ficou mais arejada e livre das caneladas em adversários e na língua portuguesa desferidas pelo pit bull da família presidencial.

Camila Pitanga

Ela virou o novo ícone da diversidade sexual no país ao sair do armário para assumir o seu primeiro romance com uma mulher, a artesã Beatriz Coelho. As duas estão juntas há mais de um ano. “Amor é amor”, afirmou a atriz.

DESCE

Novos streamings

Após fiasco da Apple TV+, que estreou em 1º de novembro com quatro séries fracas, a Disney lançou na terça 12 sua plataforma nos Estados Unidos, o Disney+, e foi criticada por apresentar problemas técnicos.

Sterling

Ídolo do Manchester City, o atacante foi cortado da seleção inglesa após brigar em um treino com o zagueiro Joe Gomez, do Liverpool.

Minha Casa Minha Vida

Devido à diminuição da liquidez do FGTS e do uso do fundo para fins variados, as construtoras começaram a restringir projetos para o programa. Uma delas, a MRV, anunciou que vai reduzir pela metade seus investimentos nessa área.

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2019, edição nº 2661