SobeDesce: de Aretha Franklin a Gloria Perez

SOBE

Lucia Maggi

A acionista do grupo Amaggi, exportador de soja, terminou 2022 no topo do ranking das brasileiras mais ricas, com patrimônio de 6,7 bilhões de dólares, segundo a Forbes.

Feriados prolongados

A maioria das datas comemorativas de 2023 vai cair em uma quinta (quatro dias), seguida de sexta (três) e segunda (dois), além de terça (um).

Aretha Franklin

A diva americana encabeça a lista das 200 maiores vozes da história da música, de acordo com ranking elaborado pela revista Rolling Stone.

DESCE

Golpe

Com a cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os acampamentos de bolsonaristas que ainda acreditavam numa virada de mesa foram desmontados.

Casagrande

O ex-artilheiro do Corinthians e da seleção foi eleito o pior comentarista de futebol do Brasil numa enquete realizada pelo UOL junto aos jogadores dos maiores clubes.

Gloria Perez

A novela das 9 da Globo assinada pela autora deu novo vexame: amargou o pior ibope da história na noite de réveillon.

Publicado em VEJA de 11 de janeiro de 2023, edição nº 2823