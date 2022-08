SobeDesce: do ‘Jornal Nacional’ ao Goldman Sachs

SOBE

Jornal Nacional

Durante a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro na segunda 22, o programa registrou a maior audiência desde o início da pandemia.

Viagens de ônibus

No primeiro semestre deste ano, o movimento de passageiros cresceu 104%, segundo a ClickBus, empresa líder na comercialização de passagens pela internet.

A Casa do Dragão

A estreia da série derivada do universo de Game of Thrones registrou o maior índice de audiência da HBO Max para a América Latina.

DESCE

Cristina Kirchner

O Ministério Público argentino pediu doze anos de prisão para a vice-presidente, que é acusada de associação ilícita e fraudes contra o Estado durante o período em que esteve à frente do país, de 2007 a 2015.

Ford

O vazamento à imprensa de um plano de demissão de cerca de 3 000 funcionários (a maior parte deles nos Estados Unidos) derrubou o preço das ações da montadora.

Goldman Sachs

O banco americano enfrenta ação coletiva por discriminar mulheres em salários e promoções.

Publicado em VEJA de 31 de agosto de 2022, edição nº 2804