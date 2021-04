SobeDesce: de Israel à Tesla

SOBE

Israel

Com mais da metade da população vacinada contra a Covid-19, o uso de máscaras em ambientes externos deixou de ser obrigatório no país.

Gabriel Medina

O atleta brasileiro foi campeão da etapa da Austrália e assumiu a liderança do ranking da WSL, a liga profissional do surfe.

Vinhos

Impulsionadas pelo e-commerce durante a pandemia, as vendas da bebida no Brasil aumentaram quase 20% em 2020, a maior alta verificada entre os países que fazem parte da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV).

DESCE

Tesla

Um acidente com um modelo S 2019 em piloto automático da montadora fundada por Elon Musk matou duas pessoas no estado do Texas, nos Estados Unidos.

Leda Nagle

A jornalista foi obrigada a pedir desculpas em público após disseminar notícia falsa de que Lula e o STF planejavam matar Jair Bolsonaro.

Foie Gras

Na esteira do crescimento de protestos ao redor do mundo denunciando a crueldade a que as aves são submetidas na produção do patê, o governo britânico anunciou que estuda barrar a importação da iguaria francesa.

Publicado em VEJA de 28 de abril de 2021, edição nº 2735