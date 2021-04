SobeDesce: de Londres ao governador do Rio

SOBE

Londres

Com lockdown desde o início do ano e o avanço da vacinação, a capital inglesa pode comemorar os primeiros dias sem ter sequer uma morte por coronavírus.

Maconha

O Senado e a Câmara do estado de Nova York aprovaram a legalização da posse de até 85 gramas da droga e o cultivo e a venda para maiores de 21 anos.

Rocky, o lutador

O famoso personagem do cinema deve retornar ao circuito, via streaming. O ator Sylvester Stallone começou a preparar o roteiro de uma série que mostra a vida do boxeador quando era jovem.

DESCE

Cláudio Castro

O governador do Rio foi obrigado a pedir desculpas depois de promover uma festa em comemoração de seu aniversário de 42 anos, na qual desrespeitou as normas sanitárias decretadas por ele mesmo para impedir o avanço da Covid-19.

Ever Given

Liberado, na segunda 29, o cargueiro que bloqueou o Canal de Suez e gerou um prejuízo de mais de 10 milhões de dólares por dia em que esteve encalhado.

Spacex

Fracassou pela quarta vez o lançamento do foguete Starship, o que deve atrasar os planos da corrida espacial da empresa de Elon Musk.

Publicado em VEJA de 7 de abril de 2021, edição nº 2732