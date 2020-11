SobeDesce: de Neymar ao SBT

SOBE

Neymar

O craque brasileiro foi um dos onze jogadores indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa. O resultado será divulgado em 17 de dezembro.

Elon Musk

Fundada pelo bilionário, a Tesla alcançou valor de mercado de cerca de 500 bilhões de dólares, ultrapassando, de longe, as principais montadoras do mundo, como Toyota, VW, GM e Ford.

Beyoncé

A cantora foi a campeã de indicações ao Grammy, com nove menções, incluindo duas das quatro categorias principais, gravação do ano e música do ano, por Black Parade.

DESCE

Eduardo Bolsonaro

Criou nova crise diplomática ao afirmar que o governo brasileiro declarou apoio a uma “aliança global para um 5G seguro, sem espionagem da China”.

Porta dos Fundos

O grupo tirou do ar um esquete após ser acusado de machismo e provocar a revolta da vereadora Indiara Barbosa (Novo), a mais votada para a Câmara de Curitiba.

SBT

Não ficou na liderança do ibope no Rio pela primeira vez desde que resolveu apostar no Flamengo na Libertadores. O jogo do rubro-negro contra o Racing perdeu para o Jornal Nacional e a novela A Força do Querer.

Publicado em VEJA de 2 de dezembro de 2020, edição nº 2715