SobeDesce: de Rafael Nadal a Lula

Atualizado em 15 out 2020, 13h09 - Publicado em 16 out 2020, 06h00

SOBE

Rafael Nadal

Ao conquistar o 13º título de Roland Garros, o tenista espanhol igualou o recorde ao do suíço Roger Federer como o maior vencedor nos torneios mais importantes do circuito profissional.

Fábio Faria

O ministro das Comunicações conseguiu avançar no processo de privatização dos Correios. No dia 14, entregou a minuta do projeto de lei que permitirá a venda da estatal.

Nubank

O bem-sucedido banco digital atingiu a marca de 30 milhões de clientes conquistados desde o início de suas operações, em 2013.

DESCE

Lula

O ex-presidente perdeu o título de doutor honoris causa da Universidade Estadual de Alagoas. Segundo o juiz responsável pela sentença, a honraria não cabe a alguém condenado pela Justiça.

Santos

O clube virou alvo de protestos por ter contratado Robinho, condenado em primeira instância na Itália por estupro.

Olavo de Carvalho

O escritor terá de pagar 2,9 milhões de reais a Caetano Veloso. O valor se refere ao descumprimento de uma liminar que determinou a remoção das acusações de pedofilia publicadas contra

o cantor em suas redes.

Publicado em VEJA de 21 de outubro de 2020, edição nº 2709