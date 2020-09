SobeDesce: de Joseph Safra a Decotelli

SOBE

Joseph Safra

O banqueiro é o novo líder do ranking de maiores bilionários brasileiros da Forbes, tomando o lugar do empresário Jorge Paulo Lemann, que ocupava a liderança da lista desde 2013.

Schitt’s Creek

Com sete troféus, a série cômica canadense bateu o recorde de premiações dessa categoria no Emmy.

JBS

Maior produtora de proteína animal do mundo, a empresa anunciou uma doação de 250 milhões de reais para financiar ações de conservação e projetos de desenvolvimento socioeconômico na Amazônia.

DESCE

Maksoud Plaza

O icônico hotel de São Paulo entrou com pedido de recuperação judicial com dívidas de mais de 80 milhões de reais relacionadas ao grupo que o controla. Até o início dos anos 90, o estabelecimento era um dos mais luxuosos do país.

Luis Suárez

O atacante uruguaio é investigado por suspeita de fraude para obter a cidadania italiana.

Carlos Alberto Decotelli

O MPF pediu à Justiça Federal que avalie se ex-ministro da Educação cometeu crime de falsidade ideológica ao colocar informações falsas em seu currículo.

Publicado em VEJA de 30 de setembro de 2020, edição nº 2706