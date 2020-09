SobeDesce: de Gilmar Mendes à Festa de Barretos

SOBE

Gilmar Mendes

A fase em baixa da Lava-Jato, que culminou com a saída de Deltan Dallagnol do comando da força-tarefa, representa uma vitória do ministro. De forma acertada, ele sempre apontou os excessos da operação.

Zoom

Com a pandemia, a receita da empresa americana de videoconferências disparou e suas ações registraram alta de mais de 500% no ano.

Festival de Veneza

O tradicional evento de cinema na Itália teve início na quarta 2 e virou símbolo da retomada de uma das indústrias que mais vêm sofrendo com a crise.

DESCE

Festa de Barretos

Realizado no interior paulista, o maior e o mais tradicional evento de rodeios do país teve a edição 2020 cancelada devido à pandemia.

Planos de saúde

A crise provocou a saída de 254 500 usuários da carteira das empresas dessa área entre os meses de abril e junho.

Roberto Caldas

O ex-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos acabou sendo condenado na última terça-feira, 1º, por violência doméstica contra a sua ex-mulher Michella Marys Pereira. O caso foi revelado por uma reportagem de VEJA de 2018.

Publicado em VEJA de 9 de setembro de 2020, edição nº 2703