SobeDesce: dos livros digitais a Sergio Moro

SOBE

Livros digitais

O mercado editorial aumentou em 115% seu faturamento com produtos como os e-books de 2016 a 2019, de acordo com uma pesquisa da Nielsen.

A Casa do Porco

Único endereço gastronômico brasileiro na lista dos cinquenta melhores do mundo, o restaurante do chef Jefferson Rueda vai reabrir as portas em São Paulo no próximo dia 1º.

Bayern de Munique

Ao vencer o PSG, o clube alemão conquistou pela sexta vez a Liga dos Campeões da Europa. Agora, empata em número de títulos com o Liverpool e fica atrás apenas de Milan (7) e Real Madrid (13).

DESCE

Sergio Moro

A Segunda Turma do STF anulou sentença do ex-juiz no Banestado. Segundo os ministros da Corte, enquanto magistrado responsável pelo caso, ele não atuou de forma imparcial no processo.

Roman Polanski

Perdeu ação para ser reintegrado à Academia de Hollywood. Ele foi expulso em 1977, após denúncias de ter tido relações sexuais com uma menina de 13 anos.

Rodrigo Janot

A absolvição do ex-presidente Michel Temer, no caso de compra de silêncio de Eduardo Cunha, mostra a irresponsabilidade do ex-procurador-geral num tema que tanto impactou o país.

Publicado em VEJA de 2 de setembro de 2020, edição nº 2702