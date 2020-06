SobeDesce: o que esteve em alta e em baixa na semana

SOBE

Lady Gaga

O álbum lançado recentemente pela cantora americana, Chromatica, lidera a parada da Billboard, o ranking mais importante da indústria musical.

Coronavoucher

O governo anunciou que vai prorrogar por dois meses o auxílio emergencial da pandemia, mas ainda não definiu se manterá o valor de 600 reais.

Michael Jordan

Maior astro da história da NBA, a liga profissional de basquete americana, o ex-jogador vai doar meio bilhão de reais para o combate ao racismo. O valor será distribuído ao longo de dez anos a organizações dedicadas à causa.

DESCE

Backer

Devido ao caso de contaminação que resultou na morte de sete vítimas, a polícia indiciou por homicídio culposo onze pessoas, incluindo três profissionais da diretoria da cervejaria de Minas Gerais.

Cafu

Por causa de uma dívida de mais de 5 milhões de reais acumulada por uma empresa do ex-jogador, a Justiça vai leiloar cinco imóveis pertencentes a ele.

Jockey Club Brasileiro

A prefeitura do Rio vai poder tributar as apostas em corridas de cavalos disputadas no local. O passivo gira em torno de 1 bilhão de reais, em valores atualizados.

Publicado em VEJA de 17 de junho de 2020, edição nº 2691