SobeDesce: da Huawei à Petrobras

SOBE

Henrique e Juliano

Liberdade Provisória, música da dupla sertaneja, é a campeã de audições do Spotify desde o início da quarentena. Foi ouvida quase 8 milhões de vezes a partir do dia 16 no serviço de streaming.

Huawei

O gigante chinês de tecnologia recebeu autorização do governo para participar sem restrições do leilão das redes 5G no Brasil, previsto para ocorrer no fim do ano.

TV a cabo

Durante o confinamento, canais de séries e filmes tiveram aumento de 44% na audiência nas duas últimas semanas, segundo levantamento da Turner.

DESCE

Petrobras

A empresa perdeu 57% de seu valor de mercado na Bolsa de Nova York desde o início da crise.

O Brasil não pode parar

A peça divulgada pela Secom e outras do mesmo gênero vão continuar fora do ar. O STF vetou a produção de qualquer campanha de publicidade que sugira que a população deve retornar às ruas ou que diminua a gravidade da pandemia.

Ecad

Devido ao cancelamento de shows e ao fechamento do comércio, o escritório de arrecadação de direitos autorais estima perdas de 140 milhões de reais se a situação se prolongar por quatro meses.

Publicado em VEJA de 8 de abril de 2020, edição nº 2681