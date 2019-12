SobeDesce: de Paulo Freire ao goleiro Jean

Sobe

Ricardo Galvão

O ex-diretor do Inpe, demitido do cargo após confrontar o governo com os dados do desmatamento na Amazônia, foi o único brasileiro a entrar na lista dos dez cientistas mais influentes do ano da respeitada revista Nature.

Avon

A empresa cancelou de suas atividades qualquer tipo de teste em animais para todas as suas marcas e mercados.

Paulo Freire

Após o presidente Jair Bolsonaro chamar de “energúmeno” o conceituado educador, morto em 1997, o Senado aprovou uma homenagem a ele, que será realizada em maio.

Desce

Ricardo Coutinho

O ex-governador da Paraíba foi alvo de prisão preventiva na Operação Calvário, que investiga desvio de 134 milhões de reais de contratos da Saúde.

Mark Zuckerberg

Seu negócio envolveu-se em mais um caso ligado à violação de privacidade. Em carta enviada ao Congresso americano, o Facebook admitiu que monitora onde estão seus usuários mesmo quando eles desativam o serviço de geolocalização.

Jean

O goleiro do São Paulo foi preso na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, acusado de agressão à esposa.

Publicado em VEJA de 25 de dezembro de 2019, edição nº 2666