SobeDesce: da USP aos Correios

Sobe

QuintoAndar

A empresa brasileira, que criou um aplicativo para facilitar a locação de imóveis, se tornou o mais novo unicórnio, como são chamadas as companhias avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares.

USP

Ela se manteve como a melhor universidade do Brasil e da América Latina em um dos principais rankings internacionais, o Times Higher Education.

Felipe Neto

Em protesto à tentativa de Marcelo Crivella de recolher um livro com um beijo gay na Bienal do Rio, o youtuber comprou e distribuiu no evento 14 000 livros com temática LGBTQ+.

Desce

Correios

Funcionários da estatal entraram em greve contra o índice de reposição salarial e o plano de privatização da empresa.

Hiroto Saikawa

Após confessar ter recebido pagamentos indevidos, o CEO da Nissan renunciará ao seu cargo no dia 16 de setembro. Saikawa havia substituído no posto Carlos Ghosn, preso em 2018 por atitudes ilícitas que envolviam a companhia.

Dario Messer

A Sexta Turma do STJ negou por unanimidade o pedido para a soltura do “doleiro dos doleiros”, que foi preso em julho em São Paulo.

Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2019, edição nº 2652