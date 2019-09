SobeDesce: de ‘O Rei Leão’ a Ronaldinho

SOBE

O Rei Leão

O longa virou a refilmagem mais bem-sucedida da Disney: faturou 1,5 bilhão de dólares e entrou para a lista dos dez filmes com maior arrecadação da história.

Brasil no Parapan

Com a conquista de 308 medalhas, o país obteve seu melhor desempenho na trajetória da competição.

Itaú

Avaliado em 33,5 bilhões de reais, o banco se manteve no topo do ranking de marcas mais valiosas do Brasil elaborado pela consultoria Interbrand. O Bradesco ocupa o segundo lugar da lista (24,8 bilhões de reais).

DESCE

Ronaldinho Gaúcho

O STF negou um pedido de liberação do passaporte do ex-craque. Esse documento está retido até que ele pague uma multa de 8,5 milhões de reais por uma construção irregular na orla do Lago Guaíba.

Eduardo Bolsonaro

Segundo pesquisa do Datafolha, 70% dos entrevistados são contra a indicação do filho do presidente para a embaixada nos Estados Unidos.

YouTube

A empresa do Google vai pagar uma multa recorde de 170 milhões de dólares nos Estados Unidos e prometeu proteger melhor os dados das crianças que navegam na plataforma de vídeo.

Publicado em VEJA de 11 de setembro de 2019, edição nº 2651