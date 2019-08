SobeDesce: de Isaquias a Scolari

SOBE

Isaquias Queiroz

Foi medalha de ouro na canoagem de velocidade na Hungria e chegou a seis títulos mundiais conquistados na modalidade.

Inclusão digital

Segundo o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o número de brasileiros com acesso à internet aumentou 3 pontos porcentuais entre 2017 e 2018, totalizando 126,9 milhões de pessoas.

Ed Sheeran

Com uma arrecadação de mais de 3 bilhões de dólares, o músico pop destronou o U2 e tornou-se o artista com a turnê mais lucrativa de todos os tempos.

DESCE

Luiz Felipe Scolari

Mesmo com um dos elencos mais caros do futebol brasileiro, o técnico do Palmeiras fracassou na Copa Libertadores. Seu time foi eliminado pelo Grêmio nas quartas de final da competição.

Cigarro eletrônico

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA confirmou a primeira morte causada pelo uso do aparelho conhecido como “vape”.

F1 no Rio de Janeiro

A Justiça determinou a suspensão do contrato de construção do autódromo de Deodoro. A decisão dificulta o sonho de trazer de volta à cidade a principal categoria do automobilismo.

Publicado em VEJA de 4 de setembro de 2019, edição nº 2650