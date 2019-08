SOBE

Handebol feminino

Ao vencer a Argentina, a seleção conquistou o ouro no Pan de Lima e garantiu vaga ao Brasil nos Jogos Olímpicos de 2020.

Azul

Herdou a maior parte dos slots (horários de pouso e decolagem) da Avianca em Congonhas, um dos aeroportos mais movimentados do país. Dos 41 disponíveis, a empresa ficou com quinze.

Londres

Pelo segundo ano consecutivo, foi escolhida a melhor cidade do mundo para estudantes, segundo dados do ranking divulgado pela consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS).

DESCE

Nejmi Aziz

A ex-primeira-dama do Amazonas foi presa no dia 31. Ela já havia ficado detida entre os dias 19 e 20. É acusada de ser “laranja” de seu marido, o senador Omar Aziz, no desvio de 140 milhões de reais do SUS do estado.

Luan Santana

Recordista de prêmios do Multishow, o cantor ficou de fora das categorias principais na edição 2019.

Walter Faria

Foi alvo de um mandado de prisão pela Lava-Jato. O dono da cervejaria Petrópolis é acusado de intermediar mais de 3 milhões de dólares em propinas para a Odebrecht. Até o dia 1º, encontrava-se foragido.

Publicado em VEJA de 7 de agosto de 2019, edição nº 2646