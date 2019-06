SOBE

Maconha medicinal

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou duas propostas que podem legalizar o cultivo de Cannabis sativa para fins medicinais. Isso não significa que elas entrarão em vigor de imediato: ainda haverá consultas públicas.

Conservadores doidões

Oito dos dez candidatos do Partido Conservador britânico a suceder à primeira-ministra Theresa May admitiram já ter usado drogas no passado. “Somos todos pecadores em um mundo decaído”, declarou o secretário do Meio Ambiente, Michael Gove.

Direitos LGBT na África

Um pequeno alento: a Justiça de Botsuana decidiu que relacionamentos homossexuais não são crime. Outros 32 países do continente ainda criminalizam as práticas homoafetivas.

DESCE

Flamengo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou oito pessoas pelo incêndio no centro de treinamento em que dez jovens morreram. Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do clube, é acusado de homicídio.

Amizade franco-americana

Morreu o carvalho que Donald Trump e Emmanuel Macron plantaram na Casa Branca, em 2018, para celebrar a amizade entre Estados Unidos e França.

Memória musical

Quando um incêndio destruiu parte dos estúdios da Universal, em 2008, a empresa afirmou que nada de importante havia se perdido. Agora, o jornal The New York Times revela que foram destruídas fitas originais de músicos que marcaram época — de Louis Armstrong ao Nirvana.

