SOBE

Diplomacia

O presidente Donald Trump e o ditador norte-coreano Kim Jong-un terão um novo encontro em fevereiro, o segundo entre os líderes dos dois países. O tema será a desnuclearização da península coreana.

Cigarro eletrônico

Uma pesquisa britânica revelou que os cigarros eletrônicos têm o dobro da eficiência da goma de mascar e dos adesivos de nicotina no auxílio a quem quer deixar o vício.

Coordenador de intimidade

Trata-se de nova profissão criada no cinema na esteira do #MeToo. Seu papel é observar cenas íntimas no set para evitar abusos.

DESCE

Petrobras

A estatal pagou, ao todo, mais de 1 bilhão de dólares pela refinaria de Pasadena, no Texas. Acaba de vendê-la por pouco mais de 500 milhões de dólares depois de dez anos de prejuízos com o negócio.

Iphone

A Apple decidiu reduzir o preço de seus aparelhos fora dos Estados Unidos depois da queda inédita de 15% nas vendas no último trimestre de 2018, justamente o período de compras de Natal.

Sem Censura

O governo anunciou a suspensão, na TV Brasil, do programa de entrevistas Sem Censura, que começou a ser exibido em 1985, na TVE carioca.

Publicado em VEJA de 6 de fevereiro de 2019, edição nº 2620