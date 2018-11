SOBE

Michelle Obama

O livro da ex-primeira-dama, cuja principal revelação é que ela teve de reaprender a fazer sanduíche de cheddar depois de deixar a Casa Branca, vendeu em uma semana 1,4 milhão de cópias nos Estados Unidos e no Canadá

Cubano-brasileiros

Dos 8 300 profissionais que vieram ao Brasil com o Mais Médicos, 1 400 se casaram com brasileiros, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde. O casamento abre espaço para o pedido de visto de permanência no país

Arquitetura nacional

Uma escola de madeira de eucalipto projetada no Tocantins pelos estúdios Aleph Zero e Marcelo Rosenbaum foi eleita a melhor construção do mundo em 2018 pelo Instituto Real de Arquitetos Britânicos

DESCE

Prefeitura de São Paulo

Uma semana depois de o viaduto do Jaguaré, construído nos anos 70, ter cedido 2 metros, a prefeitura ainda não conseguiu encontrar o projeto da obra, necessário para preparar os reparos.

Aborto nos EUA

Em 2015, 638 000 americanas fizeram aborto. Trata-se do número mais baixo desde 1973, quando a Suprema Corte reconheceu o direito à interrupção da gravidez no país

Smartphones

Relatório divulgado pelo Departamento de Saúde dos Estados Unidos revelou que a exposição de ratos e camundongos, por cerca de oito horas diárias, às ondas 2G e 3G de celulares resultou no desenvolvimento de câncer nos animais

Publicado em VEJA de 28 de novembro de 2018, edição nº 2610