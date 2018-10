SOBE

Niqab

A ONU determinou que a França reveja a lei que proíbe o uso do véu que cobre o rosto de mulheres islâmicas. Alega que o veto, criado em 2010, desrespeita os direitos humanos

Segurança no Rio

A redução dos índices de violência no Rio de Janeiro após a intervenção federal fez com que os Correios decidissem suspender a taxa de entrega em locais conflagrados, que era de 3 reais

Drake

O rapper bateu um recorde que era dos Beatles fazia mais de cinquenta anos: o de artista com mais hits no top 10 dos Estados Unidos em um ano

DESCE

Combate ao tabagismo

Um relatório da Sociedade Canadense de Câncer revelou que o Brasil tem reduzido o combate ao tabagismo. As imagens que alertam para os perigos do cigarro perderam espaço nos pacotes do produto e o número de fumantes parou de cair

Livraria Cultura

A rede, que já havia fechado três lojas e demitido 40% de seus funcionários desde 2014, entrou com pedido de recuperação judicial

Cotonete, prato e canudo

O Parlamento Europeu aprovou a eliminação nos países do bloco, a partir de 2021, de produtos plásticos de uso único. Também ficou decidido que, até 2025, 90% das garrafas do material deverão ser recicladas

Publicado em VEJA de 31 de outubro de 2018, edição nº 2606