SOBE

Bons pagadores

A Receita anunciou que premiará empresas e indivíduos que pagarem seus impostos em dia. Os mais pontuais terão prioridade em restituições, crédito tributário e atendimento

Países asiáticos

Singapura, Coreia do Sul, Japão e Hong Kong foram os quatro primeiros colocados na lista do Banco Mundial que avalia indicadores de saúde, taxa de mortalidade infantil e crianças na escola

Burros gregos

Famosos por fazer o transporte de turistas pelas ruelas de Santorini, os animais não poderão mais carregar pessoas acima de 100 quilos

DESCE

Sears

Criada há 125 anos, a rede de varejo pediu recuperação judicial depois de ter fracassado nos planos de vendas on-line

Cerveja

Estudo da Universidade de Pequim mostra que, se a temperatura da Terra subir até 5 graus nas próximas décadas, as plantações de cevada serão afetadas e a escassez do grão poderá elevar o preço da bebida em 70% no Brasil

Mark Zuckerberg

Depois do vazamento de dados de 50 milhões de usuários, quatro fundos se uniram para pedir que o fundador do Facebook seja tirado do conselho da empresa

Publicado em VEJA de 24 de outubro de 2018, edição nº 2605