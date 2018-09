SOBE

Amazon

Fundada por Jeff Bezos, tornou-se a segunda empresa americana a alcançar valor de mercado de 1 trilhão de dólares. A primeira foi a Apple

Dieta mediterrânea

Moda vai, moda vem, ela resiste: a dieta rica em peixes, nozes e vegetais, atesta pesquisa publicada no British Journal of Nutrition, pode prolongar a vida também de idosos que a adotam

30 a 49 anos

Foi a única faixa etária em que os salários de admissão tiveram aumento acima da inflação no primeiro semestre do ano. Em todas as demais, o valor caiu, segundo o Ministério do Trabalho

DESCE

Bandejas de raios X

As bandejas para bagagens de mão que passam por raios X carregam mais vírus que a superfície de vasos sanitários, revelou pesquisa da Universidade de Nottingham. O mais comum é o rinovírus, causador do resfriado

Ararinha-azul

Relatório do BirdLife International informou que oito espécies de ave foram extintas nesta década — quatro delas no Brasil, incluindo a ararinha-azul do filme Rio. O desmatamento foi a principal causa da extinção

Brexit

Análise do banco suíço UBS revelou que o Reino Unido perdeu mais de 2% de seu PIB com o Brexit. Só de investimentos estrangeiros, a queda foi de 4%

Publicado em VEJA de 12 de setembro de 2018, edição nº 2599