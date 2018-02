SOBE Tríplex

Os interessados na cobertura de Lula no Guarujá terão de desembolsar ao menos 2,2 milhões de reais, valor mínimo fixado pela Justiça para o leilão do imóvel. Kim Yo-Jong

Em ofensiva de charme da Coreia do Norte nos Jogos de Inverno, a irmã de Kim Jong-un cumpriu o papel de emissária de um dos mais cruéis regimes do mundo sem parar de sorrir um minuto. Fantasia de índio

No índex do politicamente correto, cocares e penas resistiram na avenida e ainda ganharam o apoio de uma usuária de raiz. A índia Ysani, da tribo calapalo, disse sentir-se homenageada pela fantasia.

Dois escândalos atingiram a ONG britânica em menos de uma semana: um diretor foi preso na Guatemala sob acusação de corrupção e ex-funcionários foram denunciados por colaborar com a prostituição de haitianas. Homepod

Anunciada com alarde, a nova caixa de som inteligente da Apple poderá manchar de branco as superfícies de madeira em que for colocada, segundo confirmou a empresa. Legado Olímpico

A Ciclovia Tim Maia, inaugurada no Rio de Janeiro antes dos Jogos Olímpicos, sofreu seu segundo desabamento em menos de dois anos. Desta vez, não houve mortos. Publicado em VEJA de 21 de fevereiro de 2018, edição nº 2570