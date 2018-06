Quatro estrelas que começaram cantando na rua

– Rod Stewart

O músico iniciou sua carreira tocando gaita nas ruas de Londres em troca de moedas. A prática, conhecida na capital inglesa como busking, faz parte da cultura da cidade, cuja prefeitura resolveu agora distribuir aos artistas de rua máquinas para que eles recebam doações também por cartão.

– George Michael

O artista, que morreu em 2016, apresentava-se em vagões do metrô londrino cantando músicas do grupo Queen. Estourou nos anos 80, com a banda Wham!.

– Passenger

O cantor inglês, cujo nome real é Michael David Rosenberg, fez shows nas ruas de Londres e de outras capitais da Europa por cinco anos. O sucesso veio em 2013, com a mãozinha amiga do conterrâneo Ed Sheeran, que já era famoso quando os dois se conheceram e passaram a subir ao palco juntos. – Tracy Chapman

Única não britânica da lista, a artista, americana, cantou nas ruas de Cambridge, em Massachusetts, para se sustentar – isso antes de vender 10 milhões de cópias do álbum de estreia, em 1988, e bem antes de juntar quatro Grammy. Publicado em VEJA de 13 de junho de 2018, edição nº 2586