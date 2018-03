O veneno de Putin

Na exótica corte dos Romanov, a família imperial que comandou a Rússia durante 300 anos, aconteciam festas em que os súditos eram obrigados a ingerir quantidades industriais de vodca — e, em alguns casos, houve até mortos por excesso de álcool. Era, por assim dizer, um envenenamento em público. Na Rússia de hoje, ninguém é obrigado a suicidar-se com bebida, mas, se algum cidadão, sobretudo no submundo da espionagem, não dançar no ritmo da música, o risco de morrer envenenado é do tamanho dos gigantescos cálices oferecidos nas esbórnias de Pedro e Catarina nos séculos XVII e XVIII.

Em 4 de março, Sergei Skripal, ex-coronel do serviço secreto militar da Rússia, e sua filha Yulia foram encontrados desmaiados em um banco de praça em Salisbury, na Inglaterra, depois do almoço. Ela espumava pela boca e seus olhos estavam abertos e brancos. Socorridos por um policial, os dois foram levados para um hospital e seguiam em estado grave até a quinta-feira 15. A perícia revelou que foram contaminados pelo veneno Novichok, desenvolvido pela então União Soviética entre as décadas de 70 e 80. Outras 34 pessoas que estavam nos arredores chegaram a ser atendidas por suspeita de envenenamento e depois foram liberadas.

Skripal foi condenado a treze anos de prisão em Moscou em 2006 por ter revelado a identidade de agentes secretos russos aos ingleses. Em 2010, ele e outros três prisioneiros foram trocados por dez espiões russos que tinham sido detidos pelo FBI, a polícia federal americana. Livre, Skripal decidiu assentar-se na Inglaterra.

O caso lembra o do assassinato de outro ex-espião russo, Alexander Litvinenko, que ocorreu em 2006, três semanas depois de ele tomar um chá que continha o elemento radioativo polônio 210. “Os russos não tentam esconder a autoria dos ataques porque o objetivo é exatamente intimidar todos os dissidentes”, diz o historiador inglês Paul Maddrell, da Universidade Loughborough. Por conceder asilo político e ser um centro financeiro, a Inglaterra acolheu muitos opositores russos, a ponto de Londres ter ganhado o apelido de Londongrado. Encorajado pela experiência soviética de assassinatos internacionais, o governo russo sabe que a reação será branda e que, portanto, esse tipo de crime, no fim das contas, acaba compensando.

Afinal, para a primeira-ministra britânica Theresa May, não há muito que fazer. Em uma reação o mais enérgica possível, ela anunciou a expulsão de 23 diplomatas russos e o não comparecimento da família real à Copa do Mundo deste ano, na Rússia. Mas não foi além disso. “A Inglaterra está em uma posição fraca. Em decorrência do Brexit, não pode esperar que a União Europeia adote uma postura dura em relação à Rússia por causa do envenenamento do ex-espião”, diz o historiador Steve Hewitt, da Universidade de Birmingham. Um passo além seria impor sanções econômicas e bloquear os bens dos oligarcas russos ligados a Putin em Londres. Mas nem sequer isso poderia mudar alguma coisa. No domingo 18, Vladimir Putin, o espectro por trás de tudo, deve se reeleger com folga, mesmo com todas as sanções externas já em vigor.

