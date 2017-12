O estalo que faltava

1. Priscila Miranda - Montes Claros é a esperança de tratamento para moradores do norte de Minas Gerais, onde 193 000 famílias vivem em extrema pobreza. Quando chegava para trabalhar no hospital público da cidade, a oncologista Priscila Miranda, vencedora na categoria Saúde, deparava com pacientes que não tinham onde se hospedar nem o que comer. “Eu pensava: ‘Como uma pessoa vai vencer o câncer, se ela não tem comida, morfina, remédio para enjoo, se emagrece a cada ciclo de quimioterapia?’. Só resgatamos a dignidade e a saúde de uma pessoa quando olhamos para ela por inteiro”, diz. A inquietação levou-a a fundar, em 2004, a Associação Presente, que acolhe gratuitamente 32 pacientes carentes dos municípios próximos por vez. O lugar já recebeu 7 000 pessoas e funciona com doações de cidadãos e empresas.

2. roberto nogueira Caçula entre dez irmãos, o vencedor na categoria Inovação sentiu a seca pela primeira vez aos 5 anos, em 1970, quando a família atravessou o ano dependendo de alimentação fornecida pelo governo do Ceará. Até os 16 anos, ele não sabia o que era viver com energia elétrica. Formou-se em eletrônica de rádio e TV por correspondência e trabalhou por vinte anos em São Paulo. Voltou para sua cidade, Pereiro, no sertão cearense, para empreender: abriu uma escola de informática e, em 1998, fundou a Brisanet, inicialmente oferecendo internet via rádio a municípios do interior. A empresa, que nos últimos anos levou fibra óptica a mais de sessenta cidades nordestinas, cresceu 80% desde 2016 e chegou à marca de 2 000 funcionários. “Na vida, aprendi a encontrar soluções para os problemas ao transformar a necessidade em negócio”, diz Nogueira.

3. Joice Toyota - Em 2013, ao acompanhar de longe os protestos no Brasil (ela fazia mestrado nos Estados Unidos), a vencedora na categoria Políticas Públicas decidiu realizar algo transformador com o mal-estar generalizado em relação à política. No ano seguinte, antes mesmo de ter nome, marca ou site, a organização que ela idealizou, o Vetor Brasil, atraiu 1 700 interessados em trabalhar no serviço público. Com o apoio de voluntários, Joice Toyota selecionou e capacitou doze trainees, que foram contratados por três governos estaduais e uma prefeitura. Hoje com sede em São Paulo e 150 trainees espalhados por 24 estados, o Vetor Brasil faz duas seleções por ano. Na última edição, houve 14 000 inscritos. O mote da organização, que põe quadros técnicos em cargos antes preenchidos por critérios políticos, é “seja você a mudança que quer ver no governo”.

4. Maitê Lourenço - No comando de uma startup especializada em recolocação profissional, a vencedora na categoria Diversidade notou que costumava ser a única empresária negra nos eventos de negócios que frequentava. “Sentia um incômodo em ver essa diferença, sabendo quanto eram importantes aqueles espaços”, recorda. Nasceu desse choque, há dois anos, a BlackRocks, empresa com sede em São Paulo que promove a ascensão de profissionais negros e pardos. “Não é uma ONG, mas um negócio que busca impacto social”, explica a psicóloga Maitê Lourenço. Cerca de 550 pessoas já passaram por seu programa de mentoria. Neste ano, ela realizou o Arena BlackRocks, evento que reuniu 400 participantes em palestras, workshops e mesas de discussão sobre carreira e empreendedorismo. Pela primeira vez, Maitê viu o predomínio de negros e pardos numa plateia tão grande.

5. Flávia Rezek - A vencedora na categoria Educação é responsável por uma façanha. Na favela do Jacaré, um dos mais ferozes campos de batalha das quadrilhas cariocas que disputam poder e território, floresce a Escola Municipal Rio de Janeiro: a instituição está entre as quinze melhores escolas públicas da capital fluminense, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Flávia Rezek começou a trabalhar na unidade como coordenadora pedagógica, em 2012, um ano depois do início do Programa Ginásio Experimental Carioca, que determinou que todas as unidades da cidade funcionassem em período integral. “Nossos professores passam o dia inteiro com os alunos. Acompanhamos a vida de todos de perto. Nem nos momentos de estudo eles ficam sozinhos”, diz Flávia, que, em 2013, assumiu a direção da escola, posto que abraçou com paixão e devoção.

