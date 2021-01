Nota de retificação

As fotografias que originalmente ilustraram as matérias jornalísticas publicadas no portal da revista VEJA, intituladas “Marielle Franco vai dar nome a jardim no centro de Paris”, “Policial atrapalhou investigação do caso Marielle, aponta relatório da PF”, “Caso Marielle: Dodge pede ao STJ acesso a inquérito que apura investigação”, “Passo de Dodge para federalizar caso Marielle se baseia em falsa premissa”, “Família de Marielle pede Moro fora das investigações sobre assassinato”, “Corrida contra o tempo no STJ para federalização do caso Marielle”, “STJ vai ouvir família de Marielle sobre federalização”, “Os próximos dias das investigações sobre o assassinato de Marielle Franco”, “Quem pode falar de Marielle?”, “STJ marca data de julgamento da federalização do caso Marielle”, “STJ nega pedido de liberdade a investigado no caso Marielle Franco”, “STJ começa a julgar se tira investigação do caso Marielle das mãos do Rio”, “A lista de suspeitos do assassinato de Marielle fica menor” e “Investigadores fecham cerco a mandante do assassinato de Marielle”, veiculadas, respectivamente, nos dias 22/04/2019, 24/05/2019, 16/08/2019, 13/09/2019, 02/11/2019, 08/11/2019, 23/12/2019, 08/03/2020, 13/03/2020, 16/03/2020, 27/04/2020, 27/05/2020, 30/06/2020 e 16/07/2020, são de autoria do fotógrafo Bernardo Henrique Nu nes Peres Guerreiro (Bernardo Guerreiro).