Leitor: Mario Vargas Llosa, Huck e eleições americanas

Assuntos mais comentados

– Estupro

– Páginas Amarelas (Mario Vargas Llosa)

– Luciano Huck

– Eleições nos Estados Unidos

REPORTAGEM DE CAPA

Temos muito a evoluir como seres humanos (“O tribunal da vergonha”, 11 de novembro). Não é nada fácil para uma mulher que resolve dizer “não”.

Laura Levvo

Taguatinga, DF (via Instagram)

O ambiente dos tribunais é apenas o reflexo da sociedade. Na audiência de pensão para minha filha, a juíza — sim, era uma juíza — disse que um pai não é obrigado a amar a filha.

Carmen Fritzen

Santa Rosa, RS (via Instagram)

Parabéns, VEJA, pela coragem de tratar desse tema em reportagem de capa. O crime de estupro é muito difícil de provar, e casos como o de Mariana Ferrer demonstram as dificuldades. A postura da sociedade, corroborada pela Justiça, encoraja os homens a não mudar e as mulheres a não denunciar.

Rodrigo Haita

São Paulo, SP (via Instagram)

Para que um estuprador seja culpado no Brasil parece ser preciso, além de exame de corpo delito, vídeo do estupro, áudio da mulher pedindo socorro, duas testemunhas e outras cinco mulheres que também foram violentadas. Se não tiver isso, não há provas — o testemunho da vítima não vale. É triste.

Cecília Ribeiro Voietta

Juiz de Fora, MG (via Instagram)

MARIO VARGAS LLOSA

Será mesmo que a pandemia vai nos tornar menos arrogantes (“O mundo sairá melhor”, entrevista de Páginas Amarelas com Mario Vargas Llosa, 11 de novembro)? O ser humano é cruel, não aprende nem com as piores dores por que passa. Por que aprenderia com o novo coronavírus?

Regina Céli

São Paulo, SP (via Instagram)

Gostaria de acreditar em Vargas Llosa. Porém, somos o que somos, desde o primórdio da civilização.

Dilceia Wanderlinde

Florianópolis, SC (via Instagram)

LUCIANO HUCK

Acho a proposta do programa de TV de Luciano Huck ótima. Mas não vamos exagerar… ele como candidato à Presidência (“Vai depender do governo”, 11 de novembro).

Marcelo Guerato

Mauá, SP (via Instagram)

O DEM deveria trabalhar com a candidatura de ACM Neto.

Dene Mascarenhas

Salvador, BA (via Instagram)

ESTADOS UNIDOS

Uma nação dividida é ainda melhor que uma nação inteiramente cega (“Polarização máxima”, 11 de novembro)!

Camila Lima

São Paulo, SP (via Instagram)

É lamentável que um presidente como Trump não tenha apreço e respeito pela democracia. É uma atitude no mínimo irresponsável e certamente condenável! Ele não merece o cargo que ocupa.

Hélio Roberto Martins

São Paulo, SP (via Instagram)

CARTA AO LEITOR

As urnas eletrônicas são uma ilha de excelência no Brasil (“Não somos vira-­latas”. 11 de novembro).

Carlos Teodoro Soster

Paranavaí, PR (via Instagram)

A urna eletrônica é nota 10. Basta agora que os eleitores saibam fazer uso adequado dela nas próximas eleições.

David Orlando

São Paulo, SP (via Instagram)

NEIL DE GRASSE TYSON

Sou fã de Neil deGrasse Tyson (“O astrofísico pop”, 11 de novembro). Ele explica as coisas com tanta clareza que fica quase impossível não entendê-­las, mesmo as mais complexas.

Neto Meneghello

São Paulo, SP (via Instagram)

Nossa geração poderia ter sido tudo aquilo com que Carl Sagan sonhou, mas ainda estamos muito atrasados no conhecimento científico, ainda fadados ao fracasso por políticas completamente corruptas e egoístas.

João Paulo Monte

Belo Horizonte, MG (via Instagram)

FERNANDO ROCHA

Quem perdeu foi a Globo (“Ser demitido foi um choque”, 11 de novembro).

Patricia Assis Coelho

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

Existe vida fora de qualquer empresa.

Marcella Oliveira

São Paulo, SP

Não dê bola para a reação negativa de outras pessoas. Siga em frente em busca dos seus sonhos, garota. Não importa o julgamento dos outros. Vá ser feliz. (Conversa, 11 de novembro)

Pily Muñoz

São Paulo, SP (via Instagram)

O FIM DO ROMANCE

Regina Navarro Lins (“O fim do amor romântico”, Página Aberta, 4 de novembro) conseguiu analisar o amor utilizando uma qualidade nele ausente na maioria das vezes: a lucidez!

Rogerio Bianco

São Bernardo do Campo, SP

Como já cantou Marilia Mendonça, me apaixonei pelo que eu inventei de você.

Shirlene Vieira

São Bernardo do Campo, SP

Publicado em VEJA de 18 de novembro de 2020, edição nº 2713