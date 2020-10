Leitor: Vacina contra a Covid-19, fintechs e Trump

Atualizado em 15 out 2020, 13h08 - Publicado em 16 out 2020, 06h00

BOLSONARO

Apoio o presidente e fico feliz por ele ter evoluído. Como parlamentar, conseguia tudo na marra, é como fazia política. Aprendeu, agora, que é preciso negociar — mas lhe falta um pouco de silêncio. Como tudo o que ele diz é distorcido ou tirado de contexto, melhor falar menos (“Depois dos gritos de guerra, o acordo de paz”, 14 de outubro).

Alexandre Fernández

Barcelona, Espanha (via Facebook)

O Congresso é representante do povo, eleito pelo povo – é o povo, portanto, quem tem de melhorar seu voto e não pôr em Brasília gente que não presta. O presidente precisa aprovar e tocar em frente as pautas que interessem aos brasileiros, simples assim. E não há outra saída a não ser construir pontes.

Cristina Osório Dourado

Goiânia, GO (via Facebook)

Bolsonaro construindo pontes? Ou seja, voltamos ao mais do mesmo e segue o baile.

Erivelto Luís

Feira de Santana, BA (via Facebook)

Gosto de Bolsonaro mais radical.

Leandro Ayres Montenegro

Maceió, AL (via Facebook)

Pontes? O presidente constrói pinguelas.

Domingos Luiz Filho

São Luís, MA (via Instagram)

Como diria o Justo Veríssimo, de Chico Anysio: “O povo que se exploda”.

Ari de Oliveira Maciel

Curitiba, PR (via Facebook)

VACINA

Ideologia não se mistura com saúde pública. Por trás da CoronaVac desenvolvida em parceria com uma farmacêutica chinesa há pesquisadores brasileiros que estão entre os melhores do mundo. O Instituto Butantan é maior do que qualquer briga política (“Nosso otimismo não é gratuito”, Página Aberta de Dimas Tadeu Covas, 14 de outubro).

Gunther Gomes

Brasília, DF (via Facebook)

EMPREENDEDORISMO

É preciso sempre inovar, mas sem depender do governo (“Faltou solidariedade”, Primeira Pessoa com a chef Teresa Corção, 14 de outubro).

Filó Martins

Ouro Preto, MG (via Instagram)

Empreendedor aguerrido que se presta não fica esperando esmola do governo. Vai à luta.

Marcondes Santos

Porto Alegre, RS (via Facebook)

FINTECHS

Os bancos digitais realmente se tornaram muito eficientes e trabalham com um custo mais baixo para o consumidor. Estão criando uma revolução (“A grande aposta”, 14 de outubro).

Paulo Prado

Curitiba, PR (via Facebook)

Banco digital? Não. Prefiro agências.

Clotilde Medeiros

São Paulo, SP (via Facebook)

DONALD TRUMP

Todo político populista e negacionista como Trump acaba caindo em sua própria armadilha — é o preço que se paga pela irresponsabilidade (“Uma eleição contagiante”, 14 de outubro).

Gisele Siqueira

São Paulo, SP (via Facebook)

Como é que se escreve “é só uma gripezinha” em inglês?

Rodrigo Fernandes

São Paulo, SP (via Instagram)

ALIMENTAÇÃO

Excelente a aprovação de novos rótulos para os alimentos industrializados (“A arte de comer bem”, 14 de outubro). Mas é preciso que a população aprenda a lê-los.

Flor Benites

Cascais, Portugal (via Facebook)

YOUTUBERS QUE DÃO AULAS

O ser humano sempre se reinventa. A humanidade é incrível (“Eles têm a resposta”, 14 de outubro).

Pablo Dario

Maceió, AL (via Instagram)

“Idade é preconceito. A inteligência não envelhece.” (“A beleza é relativa”, entrevista de Páginas Amarelas com Carla Bruni, 14 de outubro)

Vera Augusta Vailati Bertolucci

São Paulo, SP (via Instagram)

GUITARRAS

Comprei a minha e voltei a tocar durante a quarentena (“É rock’n’roll, baby”, 14 de outubro).

Fabiano Faria Agbaivê

São Paulo, SP (via Facebook)

FARRAH FAWCETT

Na adolescência eu brincava de As Panteras — e sempre dizia que era a Farrah (“Se meus cabelos falassem”, 14 de outubro).

Andréa Guilherme

São Paulo, SP (via Instagram)

A mulher brasileira que eu queria ver com as franjas da Farrah Fawcett é a Gisele Bündchen.

Taís Marconi

São Paulo, SP (via Instagram)

Publicado em VEJA de 21 de outubro de 2020, edição nº 2709