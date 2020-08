Leitor: a nova Guerra Fria, Sergio Moro e Marcelo Odebrecht

Assuntos mais comentados

– Reportagem de capa

– Sergio Moro

– Marcelo Odebrecht

– Luciano Hang

– Volta às aulas

CHINA X ESTADOS UNIDOS

Com os Estados Unidos sabemos que temos liberdade (em todos os sentidos). E muito entretenimento. Em relação ao mercado vermelho, não sabemos muito (“A grande luta do século”, 12 de agosto).

Frei Jacó

São Paulo, SP (via Instagram)

Ótima capa. O Brasil virou peão com a política desastrada e subalterna deste desgoverno.

Leonardo Coutinho

Brasília, DF (via Instagram)

A questão toda é o domínio de novas tecnologias.

Fernando Nevsky

São Paulo, SP (via Instagram)

SERGIO MORO

Com certeza, o ex-ministro e juiz federal Sergio Moro (“Sabático”, Radar, 12 de agosto) será bem-sucedido em qualquer área. É um homem íntegro e competente. Sofre críticas de um grupo de fanáticos, afeitos a organizar uma campanha imunda de difamação. O lugar de Moro já está escrito na história.

Alberto Ferreira

Rio de Janeiro, RJ (via Facebook)

Como juiz, Moro foi magnífico, e jamais deveria ter deixado o cargo. Infelizmente, porém, traiu quem lhe estendeu a mão.

Nilton Maranhão

São Paulo, SP (via Facebook)

MARCELO ODEBRECHT

Somos frutos de nossas escolhas. Podemos plantar na vida o que bem entendermos, como fez o empresário Marcelo Odebrecht, mas a colheita será sempre inevitável, obrigatória (“Estou vivendo o inferno”, 12 de agosto).

Stela Fernandes

São Paulo, SP (via Facebook)

Somos livres para fazer de nossa vida o que quisermos. Mas precisamos estar preparados porque o que vai inevitavelmente volta. Deitar a cabeça no travesseiro e ter um sono tranquilo não tem preço.

Pedro Nilva Miranda

São Paulo, SP (via Facebook)

LUCIANO HANG

Se o Brasil tivesse 100 empresários com a motivação e o patriotismo de Luciano Hang, o país mudaria rapidamente (“Nos braços do povo”, Radar, 12 de agosto).

Yermayhu dos Santos

Florianópolis, SC (via Facebook)

Seria bom que um dos planos de Luciano Hang fosse pagar o que deve à Receita Federal.

Roberto Topgian

São Bernardo do Campo, SP

ESCOLAS

Quem tem de dizer se é hora de voltar às aulas é a Vigilância Sanitária, por se tratar de um caso de saúde pública (“Procura-se a resposta certa”, 12 de agosto).

Deide Trancoso

Vila Velha, ES (via Facebook)

Acho que as aulas precisam, sim, ser retomadas nas escolas. Com os devidos cuidados, evidentemente. Ora, já está quase tudo aberto. Por que as escolas precisam permanecer fechadas? A vida tem de continuar.

Julio Massei

São Paulo, SP

Meu filho vai voltar. Ele não é do grupo de risco e tem boa suplementação vitamínica. A vida continua. Parem de histeria. Quem não quiser mandar seus filhos para a escola tudo bem, é legítimo direito tomar essa decisão. Mas vamos parar de ofender quem pensa de modo diferente. Tenho minhas convicções e respeito os que não sentem segurança ainda.

Elisangela Teixeira

Porto Velho. RO

ESPANHA

Continua após a publicidade

É lamentável o atual momento do rei Juan Carlos (“Diga ao povo que fui”, 12 de agosto). Símbolo do processo de transição da ditadura para a democracia, ele se destruiu sozinho.

Maria Helena Jobim

São Paulo, SP (via Facebook)

INTERNET

A concorrência é salutar. Que venham outros aplicativos como o Parler (“Ali tudo é permitido”, 12 de agosto).

Celio Marinho Manzanete

São José dos Campos, SP (via Facebook)

É disto que a gente gosta: liberdade de expressão.

Rodrigo Araújo

São Paulo, SP (via Facebook)

“Parabéns para ela. Nunca é tarde, realmente, para estudar e realizar sonhos.” (Gente, 12 de agosto)

Maria Luiza Depiante

Vitória, ES (via Facebook)

AUTISMO

Muito relevante o depoimento da artista Marina Amaral (“Minha vida fez sentido”, Primeira Pessoa, 12 de agosto). Ela mostra quanto o conceito das pessoas sobre o autismo é distorcido. Há uma dolorosa verdade: quase sempre a descoberta do espectro autista entre meninas é mais demorada do que em meninos. Isso precisa mudar. Devemos prestar mais atenção, especialmente nas mulheres.

Marcela Patrocínio

São Paulo, SP (via Facebook)

BEM-ESTAR

Comecei a praticar ioga durante a quarentena (“Aperte a tecla zen”, 12 de agosto). Percebi, logo nos primeiros dias, que me ajuda a não ficar surtado.

Israel Costa

São Paulo, SP (via Facebook)

SAÚDE

Nasci na música. Tudo em minha vida tem de ter música, ou então não funciona (“O efeito do doping musical”, 12 de agosto).

Axionoan França Fonseca

Olinda, PE (via Facebook)

AVIAÇÃO

No Brasil, a era charmosa dos voos terminou quando começaram a servir a bordo apenas barra de cereal e água (“O fim do glamour”, 12 de agosto)

Oscar Anthero

Boa Vista, RR (via Facebook)

Voei com o 747 da British Airways mais de uma vez. Na primeira, tinha até open bar depois da meia-noite na classe econômica. Boas lembranças.

Cidinha Mello

São Paulo, SP (via Facebook)

Publicado em VEJA de 19 de agosto de 2020, edição nº 2700