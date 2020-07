Leitor: André Mendonça, Odebrecht e Eduardo Suplicy

Assuntos mais comentados

VACINA

Esqueçamos as críticas. Vamos torcer para que a vacina dê muito certo (“Quase lá”, 15 de julho).

Adriana Figueiredo

São Paulo, SP

Graças a Deus chegaremos a uma vacina. Parabéns à ciência.

Gleice Cris

Contagem, MG (via Facebook)

Infelizmente, até a vacina estar disponível para a população, muito estrago terá ocorrido — milhares de mortes, milhões de desempregados, empresas falidas e recessão.

Marcos Roberto

Teresina, PI (via Facebook)

ANDRÉ MENDONÇA

É inacreditável o senhor André Mendonça (“Com a Bíblia na mão”, entrevista de Página Amarelas, 15 de julho), ministro da Justiça, dizer que as manifestações pedindo a intervenção militar não devem ser vistas como um “ato antidemocrático, mas como uma reivindicação por uma melhor democracia”. Como falar em “melhor democracia” com a implantação de uma ditadura? A contradição lógica é evidente.

José Marcelo da Silva

São Paulo, SP

Parece que está virando moda, a exemplo do presidente Donald Trump, fazer da Bíblia “passaporte de conduta” no rumo ao eleitorado.

João Carlos Abreu

Descalvado, SP

RICARDO SALLES

O meio ambiente é coisa séria, não pode ser tratado com amadorismo. O resultado é o que estamos vendo, debaixo do comando do ministro Ricardo Salles (“Salvem a nossa safra”, 15 de julho).

Antonio Roberto da Silva

São Paulo, SP (via Instagram)

ODEBRECHT

Essa briga de pai e filho dará ainda muita confusão, devido ao tamanho da podridão. Isso é que dá criar os filhos dentro da corrupção (“A guerra infinita dos Odebrecht”, 15 de julho).

Geovânia Freitas

Recife, PE (via Instagram)

EDUARDO SUPLICY

Sempre achei a proposta sobre renda mínima do ex-senador Eduardo Suplicy (“Eu não desisto”, Conversa, 15 de julho) um projeto descabido, inocente, mas mudei de ideia. É uma ótima solução tanto para o Estado quanto para o cidadão. Basta transferir para as famílias os orçamentos da Saúde e Educação, para que elas mesmas usem esses recursos da melhor forma, diretamente nas instituições de saúde e ensino. Teremos mais eficiência e qualidade. Os problemas advindos do uso impróprio dos recursos e dos desequilíbrios financeiros pela natureza das enfermidades podem ser mitigados com medidas oportunas.

José Carlos Carneiro

Sorocaba, SP

FUTEBOL

Chega de monopólio da televisão no futebol (“Virada de mesa”, 15 de julho).

Sandro de Jesus Muniz

São Paulo, SP (via Instagram)

Viva a liberdade de mercado!

Cintia Gouveia

São Paulo, SP (via Instagram)

PLÁSTICO

A humanidade não muda. O “novo normal” será construído com o aumento da produção de plásticos para a fabricação de máscaras (“A redenção do plástico”, 15 de julho).

Steverson Silva

Jaraguá do Sul, SC (via Facebook)

Lá atrás, até onde minha memória alcança, o plástico foi celebrado como um modo de diminuir o desmatamento. Faz tempo! Hoje, o plástico voltou a ser vilão. Mas descobrimos que ele pode funcionar na proteção contra a pandemia de Covid-19, pode nos salvar. Está difícil este mundo.

Leandro Oliveira

São Paulo, SP (via Facebook)

Não descartado na natureza, o plástico é útil, sem dúvida.

Andressa dos Santos Moreira

São Paulo, SP (via Instagram)

PIZZA

Só existe uma coisa melhor do que uma pizza: outra pizza. E tem mais: nossa pizza é mil vezes melhor do que a pizza italiana. Estive na Itália e detestei a pizza de lá… (“Deu em pizza, que bom!”, 15 de julho).

Julio Cesar Rodrigues

Volta Redonda, RJ (via Facebook)

“Deve ser sofrido para uma mãe enfrentar a Covid-19.” (“Fui do céu ao inferno”, Primeira Pessoa, 15 de julho)

Ronny Raulino

Brasília, DF (via Instagram)

K-POP

A reportagem de VEJA é muito interessante e vai além do sucesso comercial do K-pop (“Fofura militante”, 15 de julho). O fenômeno nos ajuda a refletir sobre o que a Coreia do Sul fez para exportar a cultura local, como se fortaleceu na economia e na educação — e como o Brasil não fez nada disso. Reza a lenda, aliás, que nos anos 1960, quando a Coreia começou a virar o jogo, o país importou e aplicou as ideias de Roberto Campos.

Vinicius Lopes do Nascimento

Cachoeiro de Itapemirim, ES (via Facebook)

Os ídolos certinhos da onda K-pop são uns fofos, realmente — até você conhecer as humilhações pelas quais passam.

Isa Campos

São Paulo, SP (via Facebook)

TREM-BALA

No Japão, mesmo com o adiamento da Olimpíada de Tóquio, prevista agora para acontecer em 2021, o novo trem-ba­la já começou a circular (“Mais seguro e mais veloz”, 15 de julho). Por aqui, tivemos a Copa do Mundo, tivemos Jogos Olímpicos, e nada. Há algumas poucas linhas de VLT e só. O restante são promessas. Vergonha dos nossos gestores.

Paulo Cesar Ribeiro Couto

São Caetano do Sul, SP (via Facebook)

Publicado em VEJA de 22 de julho de 2020, edição nº 2696