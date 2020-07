Leitor: Bolsonaro pacificado, Deltan Dallagnol e Facebook

Assuntos mais comentados

REPORTAGEM DE CAPA

É simples: é só Bolsonaro parar de brigar com todo mundo que o país entra nos eixos (“Estendida a bandeira branca”, 8 de julho).

Luis Carlos Bená

Piracicaba, SP (via Facebook)

Depois da prisão de Fabrício Queiroz a família ficou mansinha, não é?

Taylon Amorim Torres

Toledo, PR (via Facebook)

Diante das investigações que pairam sobre a família Bolsonaro, o presidente acenou com paz apenas para não ser investigado.

Zuleide Gomes

Manaus, AM (via Facebook)

Nunca votei em Lula por achar que não sabia administrar nada. Votei em Bolsonaro, que não sabe nem mesmo administrar a família — que dirá o Brasil.

Mauro Tadini

São Sebastião da Bela Vista, MG (via Facebook)

Bolsonaro pensou que ser presidente é como ser um monarca, achou que reinaria de modo absoluto, passando por cima dos outros poderes. Não.

José Mello de Aquino

São Paulo, SP (via Facebook)

O presidente sempre quis paz. Os abastados, os famintos por dinheiro é que impediram.

Elizabeth Bittencourt

Rio de Janeiro, RJ (via Facebook)

Seria um tolo se não mudasse a estratégia — é por isso que eu admiro Jair Bolsonaro.

Adriana Silva

São Paulo, SP (via Facebook)

DELTAN DALLAGNOL

O procurador Dallagnol está certo. A Justiça muitas vezes não funciona contra os poderosos. A Lava-Jato concedeu ao Brasil o certificado de país sério. Foi inegavelmente um avanço ver criminosos de colarinho branco serem punidos. Com o seu desmonte, teremos de alterar os dizeres da nossa bandeira. Será um país sem ordem e sem progresso (“Efeitos colaterais”, entrevista de Páginas Amarelas, 8 de julho).

Olga Maria

Belo Horizonte, MG

Parabéns a VEJA pela excelente e oportuna entrevista com o doutor Dallagnol. Opinião equilibrada e consistente. Ao que parece, as manobras de Jair Bolsonaro e Augusto Aras pretendem enterrar a Operação Lava-Jato, marco importante na consolidação da democracia brasileira. As pessoas honradas deste país precisam ficar atentas a esse comportamento.

Silvio Gomes Cardozo

Recife, PE

FACEBOOK

Não cancelo a minha conta porque estou em grupos muito bons. Mas só vejo xingamentos, palavrões e injúrias de quem pensa diferente do outro. O Facebook precisa de uma urgente limpeza da casa (“A paciência acabou”, 8 de julho).

Jonas Monteiro

São Paulo, SP (via Facebook)

O ambiente no Facebook anda tóxico, e acho que já nem existe privacidade.

Cristiano Lima

Niterói, RJ (via Facebook)

RELIGIÃO

A Igreja Universal não lida com religião. É um rentável negócio à custa da exploração das carências dos fiéis (“Ninguém é santo”, 8 de julho).

Zenir Amorim

São Paulo, SP (via Instagram)

Os tolos são seduzidos pelos espertalhões, que usam o nome de Deus para obter dinheiro e fama.

Adilson Camargo

São Paulo, SP (via Instagram)

GERAÇÃO CANGURU

Há verdades difíceis de engolir. A geração canguru é, na realidade, a geração parasita (“Nada como um colo”, 8 de julho).

Jonathas Rodrigues

Passo Fundo, RS (via Facebook)

Sou da geração canguru faz tempo.

Eduardo Cunha

Campo Grande, MS (via Facebook)

Reportagem linda. Meu filho mora comigo até hoje.

Isabel Querino

Salvador, BA (via Facebook)

“O vírus deu uma sacudida na Terra para colocar muitas coisas no seu devido lugar, inclusive os maridos.” (“Traição drive-thru”, 8 de julho)

Ivete Regina

São Paulo, SP (via Instagram)

ESPAÇO

Eu amaria fazer uma viagem espacial. Se tivesse dinheiro, gostaria de conhecer novas civilizações, ir aonde nenhum ser humano jamais foi (“Uma selfie inesquecível”, 8 de julho).

Sonia Maria Pelosi

São Paulo, SP (via Facebook)

Não, gente, deixa quieto. Que tal preservarmos nosso planeta em vez de procurar outros? Ele é incrivelmente belo e estamos destruindo-o. Que tal incentivar o turismo sustentável, cuidando da natureza?

Alana Letícia

Goiânia, GO (via Facebook)

CASAGRANDE

Parabéns, Casão (“Não posso desistir”, Conversa, 8 de julho).

Martins Cano

São Paulo, SP (via Facebook)

WALCYR CARRASCO

Pior é quando você está na rua ouvindo música e a pessoa manda um áudio (“A etiqueta digital”, 8 de julho). Eu odeio.

Alexandre Tabosa

Rio de Janeiro, RJ (via Facebook)

Há muita gente sem noção. Eu também abomino os áudios pelo smartphone.

Driko Fernandes

Sorocaba, SP (via Facebook)

Publicado em VEJA de 15 de julho de 2020, edição nº 2695