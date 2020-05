Leitor: Witzel, Yuval Noah Harari e Suécia

Assuntos mais comentados

GERAÇÃO PANDEMIA

A esperança é que o surto seja vencido sem tantos traumas e que as famílias possam seguir vivendo, sobretudo as crianças e os adolescentes (“Marcas para a vida”, 27 de maio).

Aparecida Sousa

São Paulo, SP (via Instagram)

Minha filha tem 8 anos e, quase todos os dias, ela me pergunta se já descobriram a cura para o coronavírus porque quer voltar para a escola, rever os primos. Ela já chorou, ficou com raiva do homem que fez a sopa de morcego. É complicado para as crianças.

Patricia Gaspari

Santo André, SP (via Facebook)

As crianças de hoje em dia levam o isolamento numa boa — formam, na verdade, a “geração apartamento”. Ficam em casa debruçadas nos computadores, nos smart­phones e no videogame. Não há novidade para essa turma. Se alguma criança está com medo ou pânico, certamente é por influência dos adultos.

Adrian Benedikt

São Paulo, SP (via Facebook)

WILSON WITZEL

Será que o Brasil não tem jeito? Entra um juiz na política e repete os esquemas dos governadores anteriores (“Na teia do procurador”, 27 de maio).

Diógenes Dias de Castro

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

Sempre lembrando que Wilson Witzel foi apoiado por Jair Bolsonaro nas eleições.

Fernando Gabrielli

Vitória, ES (via Instagram)

Nos últimos vinte anos, todos os governadores do Rio de Janeiro foram presos. Parece haver um protocolo. Talvez seja algo que tenhamos herdado da corte, legado que não se empresta nem se divide. É inacreditável.

Ricardo Pereira Gonzalez

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

FANÁTICOS

Tudo o que é construído na base do fanatismo não é bom (“Bizarros e perigosos”, 27 de maio). O ser humano não pode ser tão irresponsável assim.

Sonia Botelho Bueno

São Paulo, SP (via Instagram)

Imagino essas pessoas armadas — e o presidente quer pôr armas nas mãos delas.

Maria Alves

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

MAITÊ PROENÇA

É muito ruim a sanha de artistas renomados que querem que o Estado os financie (“É um manicômio”, Conversa, 27 de maio), postura que foi incentivada por governos anteriores, por motivos variados e incompreensíveis.

Eduardo Dantas de Alencar

Brasília, DF

REGINA DUARTE

A biografia da atriz ficou indelevelmente marcada com borrões de insensibilidade e nódoas de insensatez, como se viu na desastrada entrevista que Regina deu à CNN (“Divórcio mal ensaiado”, 27 de maio).

Gilberto Ioras Zweili

Rio de Janeiro, RJ

YUVAL NOAH HARARI

Harari (“O mundo na encruzilhada”, entrevista de Páginas Amarelas, 27 de maio) é mais um desses pseudofilósofos e historiadores que aparecem de tempos em tempos com frases midiáticas e propostas idem e que levam multidões a comprar seus livros e ir a suas palestras. Em entrevistas, já disse que médicos poderiam muito bem ser substituídos por robôs. Imaginem, nesta pandemia, a situação das pessoas sendo tratadas ou consultadas com a frieza de um algoritmo robótico. Talvez agora ele precise dar valor aos profissionais de saúde.

Carlos Fabian Seixas de Oliveira

Campos dos Goytacazes, RJ

SUÉCIA

É bom lembrar que o sistema de saúde sueco é supereficiente, de primeiro mundo. Eles arriscaram porque achavam que tinham capacidade de absorver os casos de Covid-19 e ainda assim sofreram as consequências (“Indo na contramão”, 27 de maio). Já o Brasil…

Geiza Figueiredo

São Paulo, SP (via Instagram)

É importante ressaltar que na Suécia os cidadãos são mais conscientes, têm noção da importância de manter a distância social — e, ainda assim, mesmo com o isolamento, não conseguiram grande coisa.

Andréa Reis

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

“Que imagem melancólica!” (“Com todos os ingressos vendidos”, Imagem da Semana, 27 de maio)

Elis Vieira

São Paulo, SP (via Instagram)

DÓLAR

Agora, sim, a empregada doméstica não pode ir à Disney. Só a patroa é que conseguirá. Bons tempos, não (“Bye, Mickey”, 27 de maio)?

Valter Sousa

Rio de Janeiro, RJ

O dólar alto favorece as exportações. A turma do agronegócio não reclama. A vida é assim: cheia de altos e baixos.

Eder Roberto Vaz

Goiânia, GO (via Instagram)

MATHEUS CUNHA

Sorte mesmo a de Matheus Cunha (“A bola é meu remédio”, Primeira Pessoa, 27 de maio), de jogar na Alemanha e poder voltar com alguma segurança aos gramados. Lá ao menos há um governo.

José Euripedes Frontoso

São Paulo, SP (via Instagram)

Publicado em VEJA de 3 de junho de 2020, edição nº 2689