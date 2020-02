Leitor: Adriano da Nóbrega, feminicídio e Kim Kataguiri

Assuntos mais comentados

ADRIANO DA NÓBREGA

Foi queima de arquivo. Mortos não falam (“Sinais de execução”, 19 de fevereiro).

Marcelo Brunelli

São Paulo, SP ( via Instagram)

Acho que vi essa história em Tropa de Elite 2.

Michel Pereira

Ilhéus, BA (via Instagram)

É o Celso Daniel de Bolsonaro.

Vera Franco

São Paulo, SP (via Instagram)

FEMINICÍDIO

Às vezes me pego pensando: é impressionante como hoje, para muita gente, o feminismo choca mais do que o feminicídio (“Dez vítimas por dia”, 19 de fevereiro).

Letice Braga

São Paulo, SP (via Instagram)

Homens crescem achando que podem dominar as mulheres, que podem manipular e mentir para satisfazer suas necessidades nojentas.

Antônio Lisboa

Natal, RN (via Instagram)

Tolerância zero. Precisamos de leis mais rigorosas e da certeza de que serão aplicadas.

Rossana Bronzeado Cleto

João Pessoa, PB (via Instagram)

Eu não diria feminicídio, mas “covardecídio”.

Orlei Carvalho

São Paulo, SP (via Instagram)

KIM KATAGUIRI

O bom mesmo seria um governo no estilo de Ronald Reagan e Margaret Thatcher (“Precisamos construir uma direita republicana”, Página Aberta, 19 de fevereiro).

Guilherme Zanette

Criciúma, SC (via Facebook)

Sábias palavras as do deputado Kim Kataguiri. O fato é que muitos de nós votamos em Bolsonaro para ficar livres do PT. Nas próximas eleições minha ideia é ficar livre dos dois.

Geicilene Fonseca

Piracanjuba, GO (via Facebook)

Kim Kataguiri será sempre infantojuvenil politicamente.

Eduardo Moraes de Sá

Palmas, TO (via Instagram)

O deputado surfou a onda de Bolsonaro para se eleger. Eleito, começou a atacá-lo. Grande caráter, não?

Sérgio La Marca

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

“O sul-coreano bem que poderia socializar uma estatueta com a Petra Costa, de Democracia em Vertigem.” (“O tigre afia as garras”, 19 de fevereiro)

Rhenato Rodriguez

Santa Maria, RS (via Facebook)

PAULO MARINHO

Exemplar a entrevista de Paulo Marinho (“ ‘Não tinha ilusão’ ”, Páginas Amarelas, 19 de fevereiro). É uma prova contundente de que nada convence mais do que a verdade. Verdade que foi exposta com educação, simplicidade e cavalheirismo.

Vera Augusta Vailati Bertolucci

São Paulo, SP

PAULO GUEDES

Entre o que o ministro Paulo Guedes diz (Veja Essa, 19 de fevereiro) e o trabalho brilhante que ele faz na economia, fico sempre com o trabalho — a pessoa se revela por suas atitudes, não pelo discurso.

Clari Alves Ferreira Couto

Santo Estêvão, BA (via Facebook)

Paulo Guedes não mentiu. As domésticas vão para a Disney, sim — para cuidar dos filhos dos ricos.

Nil Soares Custodio

São Paulo, SP (via Facebook)

CARTA AO LEITOR

As críticas construtivas e as opiniões contrárias são sempre válidas e ajudam a imprensa a melhorar. As fake news não, nunca. O jornalismo sério e justo é fundamental para fomentar novas ideias e debates (“A serviço da verdade”, 19 de fevereiro).

Henrique Pessoa

Rio de Janeiro, RJ (via Instagram)

MARTE

Isto é o que nos torna humanos: a necessidade de ir além, de buscar a próxima fronteira. É o nosso DNA (“Próxima parada: Marte”, 19 de fevereiro).

Samuel Onassis Pereira

São Paulo, SP (via Instagram)

Se fossem para Marte em busca da cura de algum tipo de câncer, seria compreensível. Mas não. Vão para que mesmo?

Tallita Ferreira

São Paulo, SP (via Instagram)

PRIMEIRA PESSOA

Interessante o relato da consultora de estilo Fabiola Cabral (“ ‘Ganhei uma segunda vida’ ”, Primeira Pessoa, 19 de fevereiro), especialmente sobre a questão da dor de cabeça na juventude. Problemas como o dela podem ter sido os sinais iniciais que muitos de nós ignoramos e mascaramos com o uso abusivo de remédios.

Gabriela Naves

São José do Rio Preto, SP (via Instagram)

