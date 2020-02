Leitor: Coronavírus, Marcos Cintra e a herança de Gugu Liberato

ASSUNTOS MAIS COMENTADOS

– O vírus chinês

– Marcos Cintra (Páginas Amarelas)

– Ministério da Educação

– A herança de Gugu Liberato

– Animais de rinha (Primeira Pessoa)

CORONAVÍRUS

Apesar de tudo, e de todo o pânico, estamos bem seguros e confiantes nas ações do governo chinês. Força, China — ou jiayou, China, como se diz por aqui (“Alerta global”, 5 de fevereiro).

Christine Marote

Xangai, China (via Instagram)

A fome mata diariamente muito mais que qualquer vírus. A diferença é que a fome não pode atingir as elites.

Daniel Santos

Cachoeira do Sul, RS (via Facebook)

GOVERNO

As promessas de austeridade do presidente Bolsonaro no uso do dinheiro público não se concretizaram, e a farra continua, sem dó nem piedade. Quando faltar dinheiro nos cofres, o governo saberá o que fazer, isto é, reduzirá os benefícios dos mais necessitados na Previdência Social, na saúde e no Bolsa Família. Chegará o dia em que a bolha vai estourar (“Mordomia sem fim”, 5 de fevereiro).

Mauro Asperti

São Paulo, SP

MARCOS CINTRA

O Brasil só terá justiça social quando tivermos uma reforma tributária inteligente, como a proposta pelo ex-secretário Marcos Cintra. Parabéns pela entrevista (“Guedes quer uma CPMF”, Páginas Amarelas, 5 de fevereiro).

José Pinto da Silva

Passos, MG

É lógico que todo mundo tem medo de qualquer imposto com a denominação de CPMF. O que falta é uma proposta clara sobre a reforma tributária.

Alexandre Luís Carignato Censi

São Paulo, SP

EDUCAÇÃO

Até parece que antes o Ministério da Educação funcionava às mil maravilhas (“Abaixo da média”, 5 de fevereiro).

Silvia Kerpen

Caxias do Sul, RS

“Imprecionante.”

Felix Lemos

São Paulo, SP (via Instagram)

ROBERTO POMPEU DE TOLEDO

O artigo de Roberto Pompeu de Toledo, “ ‘Não é para mim’ ”, de 5 de fevereiro, que aborda a síntese profunda e objetiva da professora Priscila Cruz sobre os desafios da educação brasileira para o futuro da nação, é um alerta à nossa elite política.

Paes Landim

Brasília, DF

“Os franceses brincando de fazer suas minirrevoluções francesas até que um choque mais duro seja inevitável.” (Imagem da Semana, 5 de fevereiro)

Diego Biehl

Blumenau, SC (via Facebook)

BREXIT

Parabéns ao Reino Unido. Saiu antes de perder sua identidade e cultura. Pode até ser difícil no começo, mas valerá a pena (“Saiu. E agora?”, 5 de fevereiro).

Jonathas Honorato

São Paulo, SP (via Instagram)

Não será fácil sair da casa dos pais… que, no caso, historicamente, seria dos filhos.

Nelson Rocha

São Paulo, SP (via Instagram)

GUGU

Gente, deixar uma herança para alguém é forma de demonstrar gratidão. Por que Gugu não reconheceu o valor de Rose e a importância dela na vida dele e dos filhos? Quanto egoísmo (“Até que os bens os separem”, 5 de fevereiro).

Tatiana Rocha

Campo Alegre de Lourdes, BA (via Facebook)

Na hora de tirar fotos para revistas e manter a aparência de uma família feliz, Rose, a mãe dos três filhos do apresentador, servia. Agora não tem direito a nada? Gugu não era tão bonzinho como parecia.

Danielle Souza

Magé, RJ (via Facebook)

Gugu sempre foi uma pessoa bem-­vista por todos nós. Amável, solidário. Eu sempre o admirei muito. Mas seu testamento é injusto.

Alcirene Alcino da Silva

São Paulo, SP (via Instagram)

A vida como ela é.

Bernardino Machado Jr.

São Paulo, SP (via Instagram)

CÃES DE RINHA

Linda e inspiradora a história de Michelle Nosralla (“ ‘Adotei um pit bull que lutava em rinhas’ ”, Primeira Pessoa, 5 de fevereiro).

Jocleidson Silva

São Paulo, SP (via Instagram)

Pit bull é uma das melhores raças. Superdócil, resistente. É um cão que adora crianças.

Saulo Javarine

Niterói, RJ (via Instagram)

Não entendo a cabeça de quem participa de rinha com animais. É muita sordidez e maldade.

Iêda Lima

São Paulo, SP (via Instagram)

TURISMO

Ficar em paz mudou de nome e ficou caro (“Férias para a mente”, 5 de fevereiro).

Rafael Cabral

São Paulo, SP (via Instagram)

Publicado em VEJA de 12 de fevereiro de 2020, edição nº 2673