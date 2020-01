Leitor: ‘Democracia em Vertigem’, monarquia britânica e Antártica

Assuntos mais comentados

– Democracia em Vertigem

– Brittany Kaiser (Páginas Amarelas)

– Monarquia britânica

– Antártica

DEMOCRACIA EM VERTIGEM

A narrativa falaciosa não muda os fatos (“O drama nacional no Oscar”, 22 de janeiro).

Reginaldo Perez Souza

São Paulo, SP (via Instagram)

Gosto de filmes com final feliz. Gostei desse.

João Antônio

Caruaru, PE (via Facebook)

Em entrevista ao editor Marcelo Marthe e ao repórter Eduardo F. Filho, Petra Costa disse que “todo documentário é um ponto de vista”. Absurdo. Documentário é algo baseado em fatos documentados, ou seja: não pode ser apenas ponto de vista. O pior é que muitos espectadores que não conhecem os fatos vão achar que Democracia em Vertigem mostra a realidade.

Károly J. Gombert

Vinhedo, SP

Democracia em Vertigem só concorre ao Oscar para que Hollywood possa ter uma artificiosa paz de cons­ciência, enquanto conta seus bilhões e se desloca em limusines e jatinhos de uma festa para outra, degustando caviar e champanhe.

Tullio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte, MG

Petra Costa incluiu no documentário todos os fatos relevantes, inclusive o da prisão de pessoas da sua família. Como trabalho artístico, foi muito bacana, mas o tom deveria ter sido outro.

Claudia Monteiro

São Paulo, SP (via Facebook)

A indicação ao Oscar mostra que Democracia em Vertigem é um excelente documentário. Produzido com riqueza de detalhes, ele retrata o golpe que deram na nossa democracia.

João Leal

São Caitano, PE (via Instagram)

O PT perdeu as eleições, mas pode ganhar um Oscar com Democracia em Vertigem.

Fernando Ribeiro

São Paulo, SP (via Facebook)

“Pena que os homens estejam querendo acabar com essa natureza tão linda e intocável.” (“No extremo do mundo”, 22 de janeiro)

Luciane Ferreira Caetano, São Paulo, SP (via Facebook)

BRITTANY KAISER

Não é de hoje que pessoas usam métodos sujos para chegar ao poder — caso de Trump, ao utilizar os recursos da Cambridge Analytica (“O poder sem ética”, entrevista de Páginas Amarelas, 22 de janeiro).

Stella Puget

Rio de Janeiro, RJ (via Facebook)

REALEZA

Meu Deus, eu querendo morar num palácio daqueles e esses dois vão embora para o Canadá (“A monarquia cai na real”, 22 de janeiro).

Ana Ivone Medeiros Nóbrega da Silva

Limeira, SP (via Facebook)

A família real vai ficar melhor sem esses dois. Que sejam felizes e caiam fora.

Valeria Zamparo

São Paulo, SP (via Facebook)

Sensacional a atitude de Harry e Meghan. Esse negócio de sangue azul é tão fora da realidade. Parabéns a eles pela lucidez e coragem. Estou adorando a ousadia do casal.

Adriana Ariolli Campos

São Paulo, SP (via Facebook)

O príncipe Harry é apenas o sexto na linha de sucessão ao trono britânico. Além disso, o poder da família real é dividido com o primeiro-­ministro, Boris Johnson. Não há necessidade de acumulação em torno do Castelo de Windsor. O mais importante é preservar o casamento e educar o filho. Se Harry dividir seu tempo, passando a maior parte dele na América, adquirirá maiores conhecimentos e diplomacia, o que será uma bagagem preciosa caso em algum futuro remoto venha a herdar o trono britânico. Percebe-se pela mídia que a duquesa Meghan Markle sofreu racismo diversas vezes. Estando próximo à terra natal, ela poderá preservar melhor a imagem e ter a felicidade merecida.

Rogério de Sousa Pires

Umuarama, PR

GILMAR MENDES

A que ponto chegaram a inveja e a ciumeira do “Senhor Impunidade” com relação ao magnífico trabalho do juiz Sergio Moro à frente da Lava-Jato (Veja Essa, 22 de janeiro). Positivos mesmo para o Brasil foram as mais de 140 prisões decretadas por Moro e os bilhões de reais devolvidos pelos ladrões, enquanto o Supremo Tribunal Federal condenou apenas um parlamentar corrupto, no mesmo período, sem nenhum centavo resgatado.

Ludinei Picelli

Londrina, PR

“KEN HUMANO”

A pessoa pode passar a vida toda mudando a aparência, tentando encontrar um sentido, mas na verdade a felicidade é interior (“ ‘Falhei em ser homem’ ”, Conversa com Rodrigo Alves).

Jose Rosa da Silva Junior

Franca, SP (via Facebook)

Publicado em VEJA de 29 de janeiro de 2020, edição nº 2671