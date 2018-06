Os caminhoneiros literalmente pararam o Brasil e deixaram o governo Temer a pé (“O governo atropelado”, 30 de maio).

Flávia Mendes

Florianópolis, SC

O estopim dessa paralisação foram os seguidos aumentos do diesel determinados pela nova política de preços da Petrobras, presidida pelo executivo Pedro Parente, considerado um gênio pelo mercado e pela imprensa até a semana passada, mas que não teve um milímetro de sensibilidade para com os brasileiros. Não pode dar certo. Como todos sabem, o órgão mais sensível de qualquer ser humano é o bolso. E, num país que já toma cinco meses de trabalho por ano de cada habitante na forma de impostos, o combustível pode ser a gota d’água que faz toda a indignação represada transbordar.

Sandro Ferreira

Ponta Grossa, PR

Enquanto a Petrobras for “nossa”, estaremos condenados a comprar uma das gasolinas mais caras do mundo. No dia em que ela deixar de ser nossa, tudo mudará. Foi assim com as teles — quando eram “nossas”, o telefone era artigo de luxo, privilégio de poucos. Quando deixaram de ser “nossas” e foram entregues aos “capitalistas malvados”, o telefone chegou ao alcance de todos, inclusive os mais humildes. Ainda assim, há quem se declare contra as privatizações.

Domingos Sávio Pereira

São Paulo, SP

A greve dos caminhoneiros mostra que estamos pagando pelo resultado da tacanha visão dos nossos governantes que optaram pela inadequada e cara via de escoamento de mercadorias: o caminhão.

Walter Gonçalves

Rio de Janeiro, RJ

Se o Brasil não modernizar as linhas de trem, como opção ao transporte de cargas, o país ficará refém dos caminhoneiros.

Magaly Brega Pereira da Silva

Juiz de Fora, MG

É assustador o momento atual. Assemelha-se à Revolução Russa, com greves sucessivas, anarquia geral e governo rejeitado e paralisado. No Brasil, à greve dos caminhoneiros vão seguir-se outras e mais outras. E o Exército, que não se prestou a ser capitão do mato, não será a guarda pretoriana da elite. A saída de Temer não resolverá o problema. Todas as reformas sempre proteladas são necessárias, mas não bastam. A reforma principal, ética e moral, só virá com o corte dos privilégios de uns poucos, o que não será possível com os homens públicos que temos. Não sei como isso vai acabar, mas estou certo de que o fim da greve dos caminhoneiros não porá o Brasil nos eixos.

Roberto Viana Santos

Salvador, BA

José de Anchieta Nobre de AlmeidaRio de Janeiro, RJ

Capa

VEJA foi muito feliz ao retratar, na capa da edição 2 584, o que foi feito com o governo Temer. Parabéns.

Sandra Matos Idy

Campinas, SP, via smartphone

João Carlos H. CostaPalmas, TO

J.R. Guzzo

No magistral artigo “Vítima errada” (30 de maio), o notável colunista J.R. Guzzo confia ao jornalismo investigativo a missão de mostrar “a quem interessa acusar o doutor Caldas” — o juiz recentemente afastado da Corte Interamericana de Direitos Humanos, depois que foram divulgadas as denúncias de suas agressões contra a própria mulher, Michella Marys. Esse covarde agiu, sim, durante anos, como um criminoso dentro da própria casa. Merece punição exemplar da Justiça — a mesma que ele tanto exaltou em julgamentos e palestras para mentes que desconheciam sua perversa índole. Guzzo, tenho certeza de que a imprensa séria — VEJA inclusive — não deixará esse assunto ser esquecido.

Amanda K. Pereira

Niterói, RJ

Silvana ChoupLisboa, Portugal,via smartphone

Neymar

A maior joia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia está lapidada para brilhar (“A bravura do atleta“, Imagem da Semana, 30 de maio). Neymar tem tudo para fazer excelentes jogos e ajudar a seleção a conquistar o hexa! Manter a cabeça no lugar será seu grande desafio durante a competição.

Sebastião A. Neves

Porto Alegre, RS

Cidinha Arantes SilvaSanto André, SP

Roberto Romano

Na entrevista “A solução somos nós” (30 de maio), o filósofo Roberto Romano aponta verdades incômodas para muita gente. Temos o poder e o dever de mudar tudo aquilo a que estamos cansados de assistir no Brasil.

Paulo Altino

Belo Horizonte, MG

Enxaqueca

Rogerio BiancoSão Bernardo do Campo, SP

