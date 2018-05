Assuntos mais comentados Página Aberta “Impeachment para Gilmar”, de Modesto Carvalhosa

Artigo “Arte de roubar”, de J.R. Guzzo

O inquérito do reitor que cometeu suicídio (capa)

O Brasil com o fim do foro privilegiado

Gianfranco Pasquino (Entrevista)

/> O caso do reitor Cancellier A capa da edição 2 580 e o título da reportagem “A segunda morte” (2 de maio) representam de uma forma ou de outra uma homenagem, ainda que tardia, a Luiz Carlos Cancellier e sua família. Em 14 de setembro de 2017, o reitor da bem conceituada UFSC teve sua prisão decretada pela Polícia Federal em meio a algazarras e hashtags, como #euconfionapf e #issoaquiépf, publicadas no Facebook da Polícia Federal. As hashtags contradizem o comportamento esperado do órgão, que, no momento da prisão injustificada ou, no mínimo, porcamente justificada de Cancellier, o algemou e o submeteu à vexaminosa revista íntima, além de trancafiá-lo por trinta horas num presídio de segurança máxima. Hoje, transcorridos sete meses, o inquérito e o relatório final da investigação publicados nada apresentam de concreto, mas a PF não se contenta: indicia, agora, o filho único do “réu”.

Maria das Graças Targino

Teresina, PI Há que questionar os excessos da PF na condução dos inquéritos, mas há que entender que cabe à polícia investigar qualquer fato ou indício de crime (de pequena ou de grande monta) e apresentar seu relatório conclusivo ao MP para o prosseguimento ou o arquivamento dos casos. Paralelamente aos excessos da PF, temos os excessos da imprensa na transmissão da informação, muitas vezes exagerando a investigação feita pela autoridade policial e condenando os investigados antes mesmo do Poder Judiciário.

Deise Hepp

Maringá (PR), via smartphone É estarrecedora a reportagem a respeito do inquérito sobre o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Pelo que foi apresentado, apesar dos indícios de problemas (que precisam ser investigados, com punição de eventuais culpados), nada justificou a ação da PF no caso que levou à humilhação pública do professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, com “direito” a uniforme laranja e ferros. Esse tipo de situação é perturbador, e já circula em diversos meios acadêmicos que é um “suicídio” alguém se dispor a administrar uma instituição pública. Se já não bastasse a insana e muitas vezes complexa “burrocracia”, agora gestores correm o risco de ver para sempre a sua carreira enlameada, com efeitos deletérios para a família. Isso afasta cada vez mais as pessoas de bem que se dispõem a contribuir para as suas instituições.

Alexander Kellner

Rio de Janeiro, RJ

Campinas, SP Adilson Roberto GonçalvesCampinas, SP /> Página Aberta Parabéns pela Página Aberta “Im­peachment para Gilmar” (2 de maio), do jurista e professor Modesto Carvalhosa. Gilmar Mendes tornou-se o inimigo público número 1 da democracia brasileira e merece ser impedido. Carvalhosa é um exemplo das lideranças latentes que podem tirar o país do inferno vermelho em que se deixou aprisionar. Parabéns, professor.

Gilberto Dib

São Paulo, SP O professor Carvalhosa não é modesto; é magistral!

Paulo Roberto Sanchotene

Porto Alegre, RS

São Carlos, SP Honorio S. LopesSão Carlos, SP /> J.R. Guzzo É sempre um prazer ler J.R. Guzzo. A cada semana ele se supera. O artigo “Arte de roubar” (2 de maio) é uma obra de arte. O assunto seria para chorar, mas a delícia de ler o articulista faz esquecer por alguns minutos a bandalheira política no Brasil. Há alguma esperança? Não dá para acreditar, diante de tamanha desfaçatez. Só resta desejar para as próximas gerações real compromisso por parte dos políticos com a melhoria das condições para a população de nosso país.

Stela Andrade de Oliveira

Por e-mail

Mogi das Cruzes, SP Edson WeirichMogi das Cruzes, SP /> Foro privilegiado A reportagem “O privilégio dos bacanas” (2 de maio) nos mostra o número de 55 000 autoridades com foro especial no Brasil. Os ganhos dessas pessoas são altíssimos. Está explicado por que faltam recursos para a saúde, para a educação, para a Previdência Social etc.

Jose Laerte Dutra

Belo Horizonte, MG

Belo Horizonte, MG Gianfranco Pasquino José Carlos Saraiva da CostaBelo Horizonte, MG PARA INOVAR – Diz o cientista político italiano Gianfranco Pasquino (foto): ”A globalização deve ser administrada, não combatida” (Agência ANSA/.) Rogério Bianco

São Bernardo do Campo, SP

