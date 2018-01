Assuntos mais comentados

Danuza Leão (Entrevista)

O julgamento de Lula no TRF4 (capa)

O artigo “Quem quer Lula”, de J.R. Guzzo

Cinco anos de impunidade na tragédia da boate Kiss

“A Justiça tem cor?” (Página Aberta), de Mylene Pereira Ramos

Julgamento de Lula

Não só Lula, mas toda a nação brasileira está condenada ao abismo, diante da incompetência e da corrupção que se alastra cada vez mais nesta corroída administração pública (“Três homens e um destino”, 24 de janeiro). Acorda, Brasil!

Mauro Asperti

São Paulo, SP

Lula e o PT se consideram acima da lei e de todos os brasileiros. Respeitem o Brasil! Suas falsidades e mentiras não enganam mais ninguém.

Flavio Augusto de Mello

Goiânia (GO), via smartphone

Esperem e verão: se houver mortes pela condenação de Lula, só serão dos membros da manada e dos que eles matarem. Os mentores da desordem não são trouxas nem heróis (“Baixarias no final”, 24 de janeiro).

Eugênio Banús

Santo André, SP

J.R. Guzzo

Excelente a visão do colunista J.R. Guzzo. Ele foi claro, lógico, sensato e imparcial ao fazer uma síntese da trajetória de Lula no artigo “Quem quer Lula” (24 de janeiro). Inteligentemente, Guzzo mostrou que Lula manipula e engana os trabalhadores como se fosse trabalhador, mas vive à custa das elites que finge combater. No fim do texto concluiu que são exatamente as elites que o sustentam e o querem. Nós também queremos Lula “na prisão”.

Roberto Mendes da Silva

Cuiabá, MT

Guzzo traçou o retrato definitivo do personagem Luiz Inácio Lula da Silva e do que ele realmente representa no panorama político do Brasil.

Luís Roberto N. Ferreira

Santos, SP

A abordagem de J.R. Guzzo sobre Lula mostra que o país que trabalha com honestidade e que deseja um futuro diferente do caos moral ampliado pelo PT e seus aliados, e diferente do caos social e humanitário que vive a Venezuela hoje, não quer esse cidadão novamente na cadeira presidencial. Somente os personagens mencionados por Guzzo e os que receberam milhões do governo petista, sem nenhuma contrapartida, como o MST e outros similares, sonham com o retorno desse indivíduo, o qual esperamos que seja punido por seus crimes.

Juarez Barbosa Filho

Goiânia, GO

Danuza Leão

Viva Danuza! Sem hipocrisia, sem meias palavras, sem o inferno do “politicamente correto” (“Dizer ‘não’ é fácil”, Entrevista, 24 de janeiro)! O mundo está muito chato, e é um alívio quando alguém escreve exatamente o que você também queria dizer. Atire a primeira pedra quem não gosta de um “fiu-fiu” elegante e respeitoso. Assédios são outros quinhentos. Te amo, Danuza!

Adriana Saade

São Paulo, SP

Sensacional a entrevista com Danuza Leão, senhora que conhece o mundo muito mais que Catherine ou Oprah.

Conde Chiquinho Scarpa

São Paulo, SP

Na entrevista a VEJA, Danuza foi simples, objetiva e mostrou classe, principalmente. Vivam as mulheres inteligentes!

Luciano Alves de Oliveira

Vitória (ES), via tablet

Ao comentar a “neurose” do assédio sexual, Danuza vai direto ao ponto. Fala com clareza, sem rodeios.

Honorio Lopes

São Paulo, SP

Inteligentes, lúcidas e sensatas as considerações de Danuza sobre assédio. Seus netos “mal-educados” deveriam ouvir menos os “amigos” e mais a sabedoria da avó.

Juarez Barbosa Filho

Goiânia, GO

Essa senhora ainda vive no passado arcaico em que a mulher precisava de “cantada” para se sentir “bem”. Hoje em dia, a mulher já aprendeu a se sentir feliz sem necessariamente precisar envolver sua sexualidade, homem ou “paquera”.

Medina Goris

Extrema (MG), via tablet

Senti vergonha por Danuza Leão: quanta bobagem ela disse, quanto desconhecimento e quanta falta de discernimento sobre as mulheres! Seria melhor para o planeta — e, principalmente, para as mulheres — que ela ficasse quieta e fosse aprender a fazer tricô.

Therezinha Lima e Oliveira

São José dos Campos (SP), via smartphone

A tragédia da boate Kiss

Que texto sensível o da reportagem “As marcas da impunidade” (24 de janeiro)! Ao ler os depoimentos de sobreviventes e de parentes que perderam seus familiares no incêndio da boate Kiss, em Santa Maria (RS), em janeiro de 2013, eu me senti tocado e me emocionei. Moro em Quixadá, no Ceará, não perdi nenhum parente nessa tragédia e ainda não fui à cidade em que o fato aconteceu, mas pude sentir, através da matéria, a dor, a saudade, o desejo de justiça dos pais, dos parentes daqueles que tiveram a vida finalizada bem antes do tempo. Trata-se de mortes que impactaram negativamente e para sempre a vida de centenas de pessoas. A justiça mais do que nunca deve acontecer; ela não trará de volta os que morreram, mas pelo menos atenuará a dor dos que ficaram.

Joel Soares de Oliveira

Quixadá (CE), via tablet

O país da impunidade arrogante e do desmando desenfreado coleciona histórias em que a vida humana é banalizada. Brasileiros simples choram suas perdas irreparáveis — como buracos abertos no peito que nada preenche —, à espera de uma Justiça que dorme um sono indolente, insensível à dor maior desses corações deserdados.

Luis Mário de A. Moura

Uberlândia, MG

Página Aberta

No artigo “A Justiça tem cor?” (Página Aberta, 24 de janeiro), a juíza do Trabalho e mestre em direito Mylene Pereira Ramos deseja não só defender como ampliar cotas raciais em cargos públicos de carreiras jurídicas. Ora, a desigualdade socioeconômica deve ser combatida com investimento maciço no ensino fundamental e médio, e não remediada com cotas. Transpondo isso para uma instituição nacional — a seleção de futebol —, poderia escrever: “Nós, brancos, somos apenas 27% do time titular de Tite e 50% da população. Sinto-me mal, pois esse time não representa a diversidade de nosso país!”.

Julio Pereira Lima

Porto Alegre, RS

Publicado em VEJA de 31 de janeiro de 2017, edição nº 2567