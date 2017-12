Bruce Mccandless - Estava na Apollo 14, a terceira nave a pousar na Lua, e foi a primeira pessoa a “andar” no espaço (//Nasa)

Heather Menzies-Urich – A Louisa da família Von Trapp no clássico do cinema A Noviça Rebelde (1965) (20th Century Fox/Divulgação)

Heather Menzies-Urich, atriz canadense. Alcançou a fama com o papel da adolescente Louisa, a terceira criança da família Von Trapp no clássico musical A Noviça Rebelde (1965), ganhador de cinco Oscar, incluindo melhor filme e melhor diretor. Depois de um início promissor na profissão, Heather seguiu uma carreira com altos — caso dos papéis nas séries de TV S.W.A.T. (1975-1976) e O Barco do Amor (1977-1987) —, mas muitos baixos — em produções do lado B de Hollywood, como Piranha (1978). Dia 24, aos 68 anos, vítima de um câncer no cérebro, em Ontário, no Canadá.

Eleito

George Weah, ex-jogador de futebol, para presidente da Libéria, um dos países mais pobres do mundo, destruído por sucessivas guerras civis. Weah, hoje com 51 anos, jogava pelo Milan, da Itália, em 1995, quando foi escolhido como o melhor futebolista do mundo pela Fifa. Dia 28, em Monróvia.