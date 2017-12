Morreram Luis Carlos Maciel – Pensador do movimento da contracultura no Brasil (Arquivo/Estadão Conteúdo) Oscimar Versolato – O estilista era chamado de “o mágico dos tecidos” (Marco Antônio/Agência o Globo) Ocimar Versolato, estilista paulista. Destacou-se na década de 90, quando se tornou o primeiro brasileiro a assumir a direção de uma maison internacional, a Lanvin, em Paris. Em 1996, elaborou o figurino do filme Tieta do Agreste, de Cacá Diegues. Nascido em São Bernardo do Campo, era chamado de “o mágico dos tecidos”: não usava lápis, papel, molde nem régua; trabalhava diretamente no corpo das modelos. Assinou figurinos para espetáculos do cantor Ney Matogrosso e vestiu celebridades como a atriz Sonia Braga e a top model inglesa Naomi Campbell. Dia 8, aos 56 anos, de um AVC, em São Paulo. Publicado em VEJA de 20 de dezembro de 2017, edição nº 2561 Este conteúdo é exclusivo para assinantes do site. Assine agora e tenha acesso ilimitado. Conheça os planos de assinatura OU